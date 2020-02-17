ФАС в Волгограде заинтересовалась картинкой с монументом "Родина-мать"

По ее словам, кроме того, что это неэтично, так изображение скульптуры является зарегистрированным товарным знаком и его нельзя использовать без согласования с правообладателем.

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.