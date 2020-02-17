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ФАС в Волгограде заинтересовалась картинкой с монументом "Родина-мать"
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РИА Новости

ФАС в Волгограде заинтересовалась картинкой с монументом "Родина-мать"

12:03 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный объект мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде - монумент "Родина-мать зовет!".
Главный объект мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде - монумент Родина-мать зовет!.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный объект мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде - монумент "Родина-мать зовет!".. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Управление антимонопольной службы Волгоградской области рассмотрит на экспертном совете рекламу в соцсетях службы доставки, в которой компания использовала изображение скульптуры "Родина-мать зовёт" с лимоном в руке, сообщила РИА Новости заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.
Ранее СМИ сообщали, что служба доставки "Сбербмаркет" разместила в Instagram сообщение о том, что в Волгограде запущена доставка из одного из магазинов, при этом был опубликован коллаж, где в руку скульптуре "Родина-мать зовёт" "вложили" лимон, рядом стоят жирафы с пакетам и жук-навозник. Позже пост был удалён.
"Сегодня на заседании экспертного совета по исполнению рекламного законодательства УФАС будет рассмотрен вопрос об использовании образа "Родина-мать зовёт", - сообщила Никуйко.
По ее словам, кроме того, что это неэтично, так изображение скульптуры является зарегистрированным товарным знаком и его нельзя использовать без согласования с правообладателем.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
Виды Махачкалы. Архивное фото
2 марта 2016, 17:04
В Дагестане проверят уместность использования образа Сталина в рекламеДагестанское отделение КПРФ ранее выступило с заявлением о недопустимости использования образов исторических личностей для привлечения прибыли. Управление федеральной антимонопольной службы приняло решение провести опрос, чтобы выяснить, что думает население по этому вопросу.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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