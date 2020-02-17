Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан

"Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом любым, не обязательно коронавирусом, те, кто не делал прививки, давайте в закон, в Трудовой кодекс внесем дополнение - не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, ибо это нарушает права других граждан, которых заражают", - сказал Жириновский на парламентских слушаниях по иммунопрофилактике.