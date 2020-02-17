Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы запретили брать на работу тех, кто отказывается от прививок.
"Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом любым, не обязательно коронавирусом, те, кто не делал прививки, давайте в закон, в Трудовой кодекс внесем дополнение - не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, ибо это нарушает права других граждан, которых заражают", - сказал Жириновский на парламентских слушаниях по иммунопрофилактике.
"Руководителям предприятий дайте указания от имени санитарного врача нашей страны, что разрешить гражданам оставаться дома даже при отсутствии бюллетеня, оградить коллективы. Мы сами друг друга заражаем", - добавил политик.
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