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В Анкаре задержали шесть подростков, осквернивших могилы христиан
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РИА Новости

В Анкаре задержали шесть подростков, осквернивших могилы христиан

11:45 17.02.2020 (обновлено: 12:06 17.02.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шестеро подростков, осквернивших могилы христиан на кладбище Ортакёй района Мамак в Анкаре, задержаны, дело передано в прокуратуру, сообщает администрация губернатора Анкары.
Как ранее сообщила газета Hurriyet, вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России. Они повалили и разбили надгробия. Злоумышленников задержала охрана кладбища, после допроса в полиции их отпустили.
"Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15-16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются", - сообщается на сайте администрации губернатора Анкары.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.
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