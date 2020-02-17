В Анкаре задержали шесть подростков, осквернивших могилы христиан

"Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15-16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются", - сообщается на сайте администрации губернатора Анкары.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.