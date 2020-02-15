В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета. На памятниках можно прочитать русские фамилии. Всего на участке кладбища, где похоронены немусульмане, находятся 72 могилы.
Вандалы были задержаны охраной кладбища, после допроса в полиции их отпустили. Сообщается, что теперь они должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.
Как заявил ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция, обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.