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В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
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РИА Новости

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

23:59 15.02.2020
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.
По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Они повалили и разбили надгробия, фото которых приводит газета. На памятниках можно прочитать русские фамилии. Всего на участке кладбища, где похоронены немусульмане, находятся 72 могилы.
Вандалы были задержаны охраной кладбища, после допроса в полиции их отпустили. Сообщается, что теперь они должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.
Как заявил ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция, обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.
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Алексей ЕрховАнкара (провинция)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Страшного ничего, но ехать туда я бы ТЕПЕРЬ поостерегся. Мне совсем не улыбается получить нож под рёбра пусть и от подростка (которого ПОТОМ найдут и заставят выплатить компенсацию моей семье)!
16 февраля, 00:09
Von Stirliz
1100000
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