СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня

"Подписание соглашения о прекращении огня между США и афганским движением "Талибан" ожидается в конце этого месяца, что откроет возможность для диалога между афганскими сторонами. Благодаря усилиям Катара, который на протяжении последнего года принимал мирные переговоры между "Талибан" и делегацией США, этот год может стать для Афганистана годом мира и исполнить надежды афганского народа на достижение всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец насилию и подготовит вывод американских войск, а также снизит уровень насилия посредством семидневного прекращения огня между "Талибаном" и США", - пишет издание.