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СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня
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РИА Новости

СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня

11:39 17.02.2020 (обновлено: 11:40 17.02.2020)
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© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США во время учений в Афганистане
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон и афганское движение "Талибан" приблизились к заключению соглашения о прекращении огня, подписание может произойти в конце февраля, что откроет возможность для межафганского диалога, сообщила в понедельник катарская газета "Аш-Шарк".
"Подписание соглашения о прекращении огня между США и афганским движением "Талибан" ожидается в конце этого месяца, что откроет возможность для диалога между афганскими сторонами. Благодаря усилиям Катара, который на протяжении последнего года принимал мирные переговоры между "Талибан" и делегацией США, этот год может стать для Афганистана годом мира и исполнить надежды афганского народа на достижение всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец насилию и подготовит вывод американских войск, а также снизит уровень насилия посредством семидневного прекращения огня между "Талибаном" и США", - пишет издание.
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Газета отмечает, что "этот шаг отражает серьезное желание обеих сторон (США и "Талибана" - ред.) преодолеть препятствия и продвинуться вперед, чтобы достигнуть мира, поскольку усилия Катара помогли сблизить точки зрения и выстроить доверие".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона отметил, что администрация президента США Дональда Трампа вскоре может объявить о соглашении по сокращению насилия с "Талибаном".
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.
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Залмай ХалилзадДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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