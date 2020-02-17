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Опеку над детьми, чей отец убил мать в Подмосковье, передадут бабушке
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РИА Новости

Опеку над детьми, чей отец убил мать в Подмосковье, передадут бабушке

11:35 17.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предварительная опека над детьми, оставшихся без родителей после убийства матери и суицида отца в Подмосковье, будет оформлена на их бабушку, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
В воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина из обреза охотничьего ружья застрелил жену и покончил с собой в присутствии сына, сообщил ранее СК. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних.
"Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее. Детишкам оказывается психологическая помощь. Одиннадцатилетний ребенок, ставший свидетелем трагедии, в удовлетворительном состоянии. Мы будем держать эту ситуацию на контроле", - сказала Мишонова.
Родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, поскольку разъехаться раньше не имели возможности. Накануне трагедии мама сняла квартиру и начала перевозить вещи, добавила она.
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Ксения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Общество
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