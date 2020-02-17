Опеку над детьми, чей отец убил мать в Подмосковье, передадут бабушке

В воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина из обреза охотничьего ружья застрелил жену и покончил с собой в присутствии сына, сообщил ранее СК. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних.