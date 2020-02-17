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СК проверит данные СМИ о девочке, которую в Москве избивал отец
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РИА Новости

СК проверит данные СМИ о девочке, которую в Москве избивал отец

11:34 17.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи в Москве проверяют информацию СМИ о девочке, которая обратилась в больницу из-за того, что ее избивал отец, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Отмечается, что ранее появилась информация о том, что несовершеннолетняя обратилась в больницу с ушибами. По словам девочки, ее избил отец.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 февраля, 10:39
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"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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