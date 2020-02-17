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В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России
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РИА Новости

В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России

11:25 17.02.2020 (обновлено: 11:26 17.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель главы отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина раскритиковала предлагаемые поправки в Конституцию России относительно понятия брака - по ее мнению, это "дискриминирует" представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в стране.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости того, чтобы в конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, этот шаг гарантирует, что "никакие международные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права для ЛГБТ-сообщества".
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"Я предполагаю, что это в первую очередь посыл, направленный на внутреннюю аудиторию, популистский посыл, заигрывание политика с консервативной аудиторией внутри страны", - сказала Локшина в беседе с РИА Новости.
"Гомофобия в России достаточно сильна и еще больше усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ", - считает она
Вместе с тем, по ее мнению, риторика Толстого направлены и в адрес Запада.
"Возможно, обращаясь к российской аудитории, господин Толстой одновременно посылает определенный сигнал западным партнерам о том, что мало того, что Россия не собирается отменять дискриминационное законодательство, а наоборот он и ряд его коллег считают правильным закрепить дискриминационные нормы в конституции", - добавила представитель HRW.
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"Любой разговор учителя или психолога на эти темы с детьми и подростками может быть расценен как гей-пропаганда", - сказал Локшина.
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявлял, что прописывать в конституции такое определение брака, предложенное Толстым, не совсем корректно, поскольку бывают неполные семьи, а понятие брака закреплено Семейным кодексом.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама". Вместе с тем глава государства не уточнил, нужно ли эту норму прописать в основном законе страны.
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Петр ТолстойТатьяна ЛокшинаHuman Rights WatchПавел КрашенинниковВладимир ПутинРоссияВ мире
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