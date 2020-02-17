В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель главы отделения международной правозащитной организации Заместитель главы отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина раскритиковала предлагаемые поправки в Конституцию России относительно понятия брака - по ее мнению, это "дискриминирует" представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в стране.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости того, чтобы в конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, этот шаг гарантирует, что "никакие международные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права для ЛГБТ-сообщества".

"Я предполагаю, что это в первую очередь посыл, направленный на внутреннюю аудиторию, популистский посыл, заигрывание политика с консервативной аудиторией внутри страны", - сказала Локшина в беседе с РИА Новости.

"Гомофобия в России достаточно сильна и еще больше усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ", - считает она

Вместе с тем, по ее мнению, риторика Толстого направлены и в адрес Запада.

"Возможно, обращаясь к российской аудитории, господин Толстой одновременно посылает определенный сигнал западным партнерам о том, что мало того, что Россия не собирается отменять дискриминационное законодательство, а наоборот он и ряд его коллег считают правильным закрепить дискриминационные нормы в конституции", - добавила представитель HRW.

Она пояснила, что имеет в виду так называемый закон о запрете гей-пропаганды.

"Любой разговор учителя или психолога на эти темы с детьми и подростками может быть расценен как гей-пропаганда", - сказал Локшина.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявлял, что прописывать в конституции такое определение брака, предложенное Толстым, не совсем корректно, поскольку бывают неполные семьи, а понятие брака закреплено Семейным кодексом.