В Петербурге подросток распылил газ в ответ на замечание мужчины

"Полиция расследует конфликт в метро с использованием перцового газа. Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 20:30 в вагоне электропоезда на станции метро "Пионерская", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подросток распылил газ в лицо молодому мужчине, сделавшему замечание его компании. "Со слов опрошенных свидетелей инцидента, троица вела себя вызывающе, на что мужчина сделал им замечание. В ходе перепалки один из подростков брызнул в лицо мужчине из газового баллончика, после чего все трое с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.