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В Петербурге подросток распылил газ в ответ на замечание мужчины
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РИА Новости

В Петербурге подросток распылил газ в ответ на замечание мужчины

11:21 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Подросток распылил газовый баллончик в лицо мужчине в вагоне поезда в метро в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полиция расследует конфликт в метро с использованием перцового газа. Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 20:30 в вагоне электропоезда на станции метро "Пионерская", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, подросток распылил газ в лицо молодому мужчине, сделавшему замечание его компании. "Со слов опрошенных свидетелей инцидента, троица вела себя вызывающе, на что мужчина сделал им замечание. В ходе перепалки один из подростков брызнул в лицо мужчине из газового баллончика, после чего все трое с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Полиция Приморского района проводит проверку. Личности подростков устанавливаются.
Сотрудник ДПС
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ГУМВДПриморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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