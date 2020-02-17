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В сети появилось первое видео со съемок фильма "Отряд самоубийц 2"
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РИА Новости

В сети появилось первое видео со съемок фильма "Отряд самоубийц 2"

11:49 17.02.2020
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© Atlas Entertainment/DC Comics/DC Entertainment/Dune Entertainment/Lin Pictures/Warner Bros. Pictures, 2016Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Кадр из фильма Отряд самоубийц
© Atlas Entertainment/DC Comics/DC Entertainment/Dune Entertainment/Lin Pictures/Warner Bros. Pictures, 2016
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Очевидцы успели заснять работу над массовой сценой. Жители разбегаются в разные стороны от неизвестной опасности. После этого в кадре появляется Марго Робби в образе Харли Квинн, британский актер Идрис Эльба (Линчеватель), Давид Дастмалчян (Человек-в-Горошек) и Даниэла Мелшиор (женская версия Крысолова).
Ранее стало известно, что в фильме не появится Уилл Смит в роли Дэдшота, Джаред Лето в образе Джокера, Чародейка в исполнении Кары Делевинь и многие другие актеры, которые были в первой части.
Продюсер картины Питер Сафран рассказал, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма.
"Это перезагрузка, а не продолжение. Мы сделаем все возможное, ведь у нас сценарий Джеймса Ганна, и, думаю, что это говорит о многом. Я знаю, что мы сделаем хорошо", — прокомментировал он.
Выход картины "Отряд самоубийц 2" запланирован на август 2021 года.
Кадр из фильма Отряд самоубийц
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КультураКара ДелевиньМарго РоббиИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культурыУилл СмитДжаред Лето
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