Режиссер "Отряда самоубийц 2" раскрыл полный актерский состав

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Твиттере полный состав актеров, которые снимутся в сиквеле супергеройского боевика "Отряд самоубийц".

Многие актеры снова вернутся к своим ролям. Например, Марго Робби, которая сыграет Харли Квинн, Джей Кортни появится в образе суперзлодея Капитана Бумеранга, Юэль Киннаман станет агентом Рик Флэг, а актриса Виола Дэвис — доктора Аманду Уоллер.

В списке актеров появилось много новых имен, включая актера Идриса Эльбу и режиссера Тайку Вайтити, о которых ранее писали СМИ. Правда, пока еще не известно, кого они сыграют.

Зрители не увидят Уилла Смита в роли Дэдшота, Джареда Лето в образе Джокера, Чародейку в исполнении Кары Делевинь и многих других актеров, которые были в первой части.

Несмотря на отсутствие многих персонажей, продюсер картины Питер Сафран успокаивает поклонников тем, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма.

"Это перезагрузка, а не продолжение. Мы сделаем все возможное, ведь у нас сценарий Джеймса Ганна, и, думаю, что это говорит о многом. Я знаю, что мы сделаем хорошо", - прокомментировал продюсер.