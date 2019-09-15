Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T02:32Z
https://ria.ru/20190915/1558689483.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147358/67/1473586721_0:0:1201:676_1036x0_80_0_0_7c33b9cb9406651b294069913dbce247.jpg
РИА Новости
Культура

Режиссер "Отряда самоубийц 2" раскрыл полный актерский состав

02:32 15.09.2019
298
© Atlas Entertainment/DC Comics/DC Entertainment/Dune Entertainment/Lin Pictures/Warner Bros. Pictures, 2016Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Кадр из фильма Отряд самоубийц
© Atlas Entertainment/DC Comics/DC Entertainment/Dune Entertainment/Lin Pictures/Warner Bros. Pictures, 2016
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Твиттере полный состав актеров, которые снимутся в сиквеле супергеройского боевика "Отряд самоубийц".
Многие актеры снова вернутся к своим ролям. Например, Марго Робби, которая сыграет Харли Квинн, Джей Кортни появится в образе суперзлодея Капитана Бумеранга, Юэль Киннаман станет агентом Рик Флэг, а актриса Виола Дэвис — доктора Аманду Уоллер.
В списке актеров появилось много новых имен, включая актера Идриса Эльбу и режиссера Тайку Вайтити, о которых ранее писали СМИ. Правда, пока еще не известно, кого они сыграют.
Зрители не увидят Уилла Смита в роли Дэдшота, Джареда Лето в образе Джокера, Чародейку в исполнении Кары Делевинь и многих других актеров, которые были в первой части.
Несмотря на отсутствие многих персонажей, продюсер картины Питер Сафран успокаивает поклонников тем, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма.

"Это перезагрузка, а не продолжение. Мы сделаем все возможное, ведь у нас сценарий Джеймса Ганна, и, думаю, что это говорит о многом. Я знаю, что мы сделаем хорошо", - прокомментировал продюсер.

"Отряд самоубийц 2" выйдет в прокат в августе 2021 года.
Тайка Вайтити
28 августа, 14:23Культура
Тайка Вайтити ведет переговоры о съемках в перезапуске "Отряда самоубийц"
000000
КультураКара ДелевиньМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыУилл СмитВиола Дэвис
Рекомендуем
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
Лопес расплакалась, когда услышала отзывы критиков о фильме "Стриптизерши"
РИА
Новости
Кадр из фильма Человек-паук
Создатели "Мстителей" прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel
Актер Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер готовится сыграть тренера худшей футбольной команды в мире
Кадр из мультфильма My Little Pony
Стало известно, когда завершится сериал My Little Pony
Лента
новостей
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Саундтрек "Однажды... в Голливуде" — что спрятал в нем Тарантино
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
Фильм про Майкла Джексона получил "Эмми" как лучшая документальная картина
Добыча нефти
США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
Американские режиссеры кино и телевидения Энтони и Джо Руссо
Создатели "Мстителей" назвали проекты Marvel, которые их привлекают
Британская актриса Кира Найтли и британский музыкант Джеймс Райтон. Лос-Анджелес, январь 2015
Кира Найтли стала мамой во второй раз
Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму Хищные птицы
Появилось видео со съемок "Хищных птиц" с Марго Робби в образе Харли Квинн
Голубь с камерой
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Верующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
В Подмосковье пройдет Елизаветинский крестный ход
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения
13:36Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния