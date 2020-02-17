В МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess

"Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам. Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на лайнере нет", - заявил Моргулов.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Иокогаму, находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом.