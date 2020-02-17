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"Аэроэкспресс" полностью ввел в график поезда во Внуково
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" полностью ввел в график поезда во Внуково

10:54 17.02.2020
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© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
© Фото : Аэроэкспресс
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Аэроэкспресс" полностью ввел в график движение поездов между Москвой и столичным аэропортом "Внуково", нарушенное утром в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Представитель экстренных служб столицы ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что движение аэроэкспрессов в сторону "Внуково" было задержано на час из-за поломки одного из них на станции Лесной городок. В компании РИА Новости говорили, что аэроэкспрессы, курсирующие между Москвой и "Внуково", в ближайшее время полностью войдут в график после сбоя, а пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на стандартные компенсации компании.
"Движение аэроэкспрессов на Внуковском направлении полностью введено в график. Поезда отправляются в соответствии с расписанием в обе стороны", - сообщили в компании.
Там напомнили, что при задержке поезда от 15 минут компания компенсирует пассажирам стоимость билетов на аэроэкспресс. В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты, понесённые пассажиром в связи с этим. Для получения компенсации необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте.
"Аэроэкспресс" занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Ежедневно поезда "Аэроэкспресса" выполняют в среднем 198 рейсов.
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ВнуковоАэроэкспрессМоскваОбщество
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