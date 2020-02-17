"Аэроэкспресс" полностью ввел в график поезда во Внуково

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. " Аэроэкспресс " полностью ввел в график движение поездов между Москвой и столичным аэропортом "Внуково", нарушенное утром в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Представитель экстренных служб столицы ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что движение аэроэкспрессов в сторону "Внуково" было задержано на час из-за поломки одного из них на станции Лесной городок. В компании РИА Новости говорили, что аэроэкспрессы, курсирующие между Москвой и "Внуково", в ближайшее время полностью войдут в график после сбоя, а пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на стандартные компенсации компании.

"Движение аэроэкспрессов на Внуковском направлении полностью введено в график. Поезда отправляются в соответствии с расписанием в обе стороны", - сообщили в компании.

Там напомнили, что при задержке поезда от 15 минут компания компенсирует пассажирам стоимость билетов на аэроэкспресс. В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты, понесённые пассажиром в связи с этим. Для получения компенсации необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте.