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Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян
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РИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

10:49 17.02.2020 (обновлено: 11:51 17.02.2020)
7539
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница IT-компании
Сотрудница IT-компании
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам phreaker.pro и dublikat.eu, которые распространяли базы с персональными данными россиян, сообщается на сайте службы.
Федеральный закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку личной информации в четко определенных целях.
Как отмечает надзорное ведомство, на упомянутых форумах не было доказательств, которые подтверждали бы наличие согласия либо иных законных оснований на обработку анкет.
"Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", — отмечает служба.
Ранее об "эпидемии" краж персональных данных писали СМИ со ссылкой на экспертов. Особенно популярны такие схемы у маркетологов риелторских компаний. Однако, помимо закона "О персональных данных", это нарушает также закон "О рекламе".
Специалисты призывают в таких случаях незамедлительно обращаться в ФАС и Роскомнадзор, это, по их мнению, помешает распространению нелегальной практики.
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116184276
Обсудить 9
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Кому ограничили? Россиянам?) А иностранцы как имели доступ, так и имеют?))
17 февраля, 12:06
MYMake Yellowstone Great Again
1640302
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