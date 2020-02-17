Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам phreaker.pro и dublikat.eu, которые распространяли базы с персональными данными россиян, сообщается на сайте службы.

Федеральный закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку личной информации в четко определенных целях.

Как отмечает надзорное ведомство, на упомянутых форумах не было доказательств, которые подтверждали бы наличие согласия либо иных законных оснований на обработку анкет.

"Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", — отмечает служба.

Ранее об "эпидемии" краж персональных данных писали СМИ со ссылкой на экспертов. Особенно популярны такие схемы у маркетологов риелторских компаний. Однако, помимо закона "О персональных данных", это нарушает также закон "О рекламе".