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2020-02-17T00:46+0300
https://ria.ru/20200217/1564852774.html
СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
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РИА Новости

СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян

00:46 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянам грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета, которые заходят на сайты с мобильных устройств. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что соответствующая технология становится все более популярной у маркетологов, в частности, работающих в риэлторских компаниях. Посетителей сайтов спустя некоторое время начинают обзванивать с предложениями о покупке. По мнению специалистов, перехват телефонных номеров может носить массовый характер.
Как сообщают эксперты, сами компании могут и не обладать такими технологиями, напротив, они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров. Некоторые из этих сервисов устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер посетителей сайтов с мобильных устройств. Впоследствии на человека воздействуют не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение: маркетологи уверены, что, когда потенциальный потребитель заходит на сайт застройщика, обращение к нему будет целевым и более эффективным.
Однако, подчеркивается, что использование таких технологий может нарушать два закона — "О персональных данных" и " О рекламе". Специалисты по кибербезопасности также сетуют на то, что россияне не обращаются в Роскомнадзор и ФАС из-за нарушения их прав, из-за чего нелегальная практика продолжает распространяться.
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Мошенничествомобильная связьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологииОбщество
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Все нужные контакты я занесла в адресную книгу, а звонки и смс с номеров не из адресной книги блокируются фильтром. Красота и тишина, никакого спама...
17 февраля, 01:00
ЛЖЛилиана Жеманная
1430201
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