СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян

Отмечается, что соответствующая технология становится все более популярной у маркетологов, в частности, работающих в риэлторских компаниях. Посетителей сайтов спустя некоторое время начинают обзванивать с предложениями о покупке. По мнению специалистов, перехват телефонных номеров может носить массовый характер.

Как сообщают эксперты, сами компании могут и не обладать такими технологиями, напротив, они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров. Некоторые из этих сервисов устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер посетителей сайтов с мобильных устройств. Впоследствии на человека воздействуют не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение: маркетологи уверены, что, когда потенциальный потребитель заходит на сайт застройщика, обращение к нему будет целевым и более эффективным.