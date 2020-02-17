СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянам грозит эпидемия телефонного спама из-за развития технологии определения номера пользователей интернета, которые заходят на сайты с мобильных устройств. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что соответствующая технология становится все более популярной у маркетологов, в частности, работающих в риэлторских компаниях. Посетителей сайтов спустя некоторое время начинают обзванивать с предложениями о покупке. По мнению специалистов, перехват телефонных номеров может носить массовый характер.
Как сообщают эксперты, сами компании могут и не обладать такими технологиями, напротив, они обращаются к третьим лицам, которые предлагают сервисы по определению номеров. Некоторые из этих сервисов устанавливают на сайте код, который и вычисляет телефонный номер посетителей сайтов с мобильных устройств. Впоследствии на человека воздействуют не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение: маркетологи уверены, что, когда потенциальный потребитель заходит на сайт застройщика, обращение к нему будет целевым и более эффективным.
Однако, подчеркивается, что использование таких технологий может нарушать два закона — "О персональных данных" и " О рекламе". Специалисты по кибербезопасности также сетуют на то, что россияне не обращаются в Роскомнадзор и ФАС из-за нарушения их прав, из-за чего нелегальная практика продолжает распространяться.