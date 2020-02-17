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Горбачев рассказал, как его отец уходил на фронт
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РИА Новости

Горбачев рассказал, как его отец уходил на фронт

10:39 17.02.2020 (обновлено: 13:18 17.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в год 75-летия Победы поделился своими воспоминаниями о начале войны и дне, когда его отец ушел на фронт: оставил дома "за старшего" и попросил заменить его, вручил большую кружку мороженого и подарил балалайку, которая была с будущим генсеком ЦК КПСС на протяжении всей войны.
В год начала Великой Отечественной войны будущему лидеру Советского Союза было 10 лет, семья жила на Ставрополье, в селе Привольное. В беседе с РИА Новости Горбачев отметил, что и сам день начала войны, и день, когда отец уходил на фронт, запечатлелись в его памяти на всю жизнь.
"Страна в опасности – это сразу коснулось всех нас, каждая семья это почувствовала. Люди не ожидали этого. Особенно мы, пацаны, были уверены, что если кто-то на нас полезет, сразу получит отпор. А значит - не полезет", - рассказал политик.
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Сверстники, вспоминает он, уже распевали "песни победы": "Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь и боевой нарком", а когда пришла весть о войне, спрашивали: "Как это так?".
"Это сообщение застало нас на природе - тогда мы часто в выходные целыми семьями выезжали в степь, гуляли, пели… А на этот раз получилось как бы прощание с мирной жизнью. Увидели - скачет всадник. Подъехал к нам и кричит: война, война, немцы напали. Все замерли. Велели всем в 12 часов быть в центре села у репродуктора: будет выступать Молотов", - описывает Горбачев день начала войны.
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По его воспоминаниям, в тот же день была объявлена мобилизация: "Я смотрел на людей. Женщины рыдали. Картина жуткая". Экс-президент СССР упомянул, что все, кто был тогда занят на уборке хлеба, в том числе и его папа, были мобилизованы уже по завершении полевых работ.
"Что касается моего отца, то было указание: все, кто занят на уборке хлеба, должны сначала закончить, потом пойдут на фронт. Когда пришел этот день, мать страшно переживала, была буквально не в себе. И все были в таком состоянии: прощались, может быть, в последний раз. Но надеялись: вернется", - отмечает бывший советский лидер.
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Горбачев в деталях вспоминает и свое прощание с папой. "Отец со мной поговорил. Я ухожу, сказал он, теперь ты должен меня заменить дома. Я обещал ему помогать матери. Отец вручил мне большую алюминиевую кружку мороженого и подарил балалайку. Я вырезал на балалайке дату: 3 августа 1941 года. Она была со мной всю войну, затерлась потом, в переездах", - рассказал экс-президент СССР.
Отец Горбачева - Сергей Андреевич - во время войны командовал в армии отделением саперов, стал участником многих известных сражений Великой Отечественной. В мае 1944 года семья получила похоронку, но вскоре пришло письмо от самого главы семейства, в котором тот сообщал, что с ним все в порядке. В конце войны отец Горбачева получил осколочное ранение в ногу. Был награжден медалью "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды.
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Великая Отечественная война (1941-1945)КПССМихаил ГорбачевМоскваСССРОбщество
Популярные комментарии
Горбачев - жалкое продажное трусливое существо. Нагадил сотням миллионов людей из СССР и теперь пытается спрятаться за спину отца-фронтовика.
17 февраля, 11:27
Борька Кукуш
1100000
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