Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы в Москву

"Нет, не получили пока, мне неизвестно об этом", - ответил Моргулов на соответствующий вопрос.

Ранее глава японского МИД Мотэги Тосимицу заявил, что возможность участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве, в настоящее время прорабатывается.