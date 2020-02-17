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2020-02-17T10:26+0300
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Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы в Москву
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РИА Новости

Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы в Москву

10:26 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ
Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия пока не получила официальное подтверждение приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ на торжества Победы в Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Нет, не получили пока, мне неизвестно об этом", - ответил Моргулов на соответствующий вопрос.
Ранее глава японского МИД Мотэги Тосимицу заявил, что возможность участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве, в настоящее время прорабатывается.
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Синдзо АбэИгорь МоргуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияРоссияВ мире
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