Матвиенко посетит Замбию с официальным визитом

В ходе поездки планируются встречи главы СФ с политическим руководством страны: встреча с первым президентом Республики Замбии Кеннетом Каундой, переговоры с председателем Национальной ассамблеи Республики Замбия Патриком Матибини, а также выступление на заседании замбийского парламента.

Уточняется, что в составе делегации Совета Федерации - председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству СФ с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Алексей Русских.