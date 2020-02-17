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Матвиенко посетит Замбию с официальным визитом
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РИА Новости

Матвиенко посетит Замбию с официальным визитом

10:18 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17-19 февраля посетит Замбию с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента, сообщили в пресс-службе СФ.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Республику Замбию 17-19 февраля", - говорится в сообщении.
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В ходе поездки планируются встречи главы СФ с политическим руководством страны: встреча с первым президентом Республики Замбии Кеннетом Каундой, переговоры с председателем Национальной ассамблеи Республики Замбия Патриком Матибини, а также выступление на заседании замбийского парламента.
Уточняется, что в составе делегации Совета Федерации - председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству СФ с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Алексей Русских.
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