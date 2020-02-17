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Россия надеется, что США не будут размещать новые виды оружия в АТР
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РИА Новости

Россия надеется, что США не будут размещать новые виды оружия в АТР

09:47 17.02.2020 (обновлено: 10:20 17.02.2020)
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© Фото : Посольство РФ в Республике Корея Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик
© Фото : Посольство РФ в Республике Корея
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон не станет размещать новые виды вооружений на территории стран-союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.
"Сеул официально заявлял, что не ведет переговоров с Вашингтоном по данному вопросу. Вместе с тем мы не можем игнорировать высказывания руководства минобороны и госдепартамента США в поддержку размещения новых видов оружия в странах АТР, являющихся американскими союзниками. Надеемся, что такой сценарий не осуществится, поскольку это приведет к слому системы безопасности в регионе и спровоцирует гонку вооружений", - заявил он.
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