Россия надеется, что США не будут размещать новые виды оружия в АТР

"Сеул официально заявлял, что не ведет переговоров с Вашингтоном по данному вопросу. Вместе с тем мы не можем игнорировать высказывания руководства минобороны и госдепартамента США в поддержку размещения новых видов оружия в странах АТР, являющихся американскими союзниками. Надеемся, что такой сценарий не осуществится, поскольку это приведет к слому системы безопасности в регионе и спровоцирует гонку вооружений", - заявил он.