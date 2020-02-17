Андрей Кулик: Москва и Сеул прорабатывают вопрос горячей линии для ВВС

На фоне неопределенности вокруг Корейского полуострова посол России в Республике Корея Андрей Кулик в приуроченном к Дню дипломатического работника интервью рассказал РИА Новости о том, есть ли риски размещения американских РСМД в Южной Корее , как выстраивают взаимодействие военные двух стран и стоит ли ждать новых контактов Москвы и Сеула по проблемам полуострова. Затронули в беседе и большие планы на богатый на круглые даты год: взаимные визиты руководства двух стран, подготовку соглашения о ЗСТ и праздничные мероприятия ко Дню Победы и юбилею дипотношений.

— Россия и Республика Корея в 2020 году отмечают 30-летие дипломатических отношений. Когда и где состоится церемония открытия Года взаимных обменов? Какие мероприятия готовит посольство в Южной Корее в рамках Года?

— 2020 год – знаменательный для дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея: 30 сентября исполнится 30-я годовщина со дня их установления. В соответствии с Совместным заявлением, принятым по итогам состоявшихся в Москве 22 июня 2018 года переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который находился в нашей стране с государственным визитом, была достигнута договоренность о проведении приуроченного к юбилею двусторонних дипотношений Года взаимных обменов.

Внешнеполитические ведомства двух стран провели необходимую подготовительную работу. Были сформированы национальные организационные комитеты. С российской стороны эту структуру возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а с корейской – вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Юрий Трутнев и Хон Нам Ги также являются сопредседателями Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и глубоко погружены в вопросы двустороннего взаимодействия. Церемония открытия Года состоится в ближайшем будущем в Сеуле – о дате будет официально объявлено.

Программа Года весьма насыщенная и включает с российской стороны около 180 различных мероприятий в политической, торгово-экономической, военной, культурной, образовательной, туристской, спортивной сферах. Запланированы активные делегационные обмены по линии парламентов, федеральных и региональных ведомств и организаций, научных кругов. Будут организованы форумы, выставки, презентации по различным аспектам российско-корейского сотрудничества. И, конечно, не обойдется без гастролей в Южную Корею всемирно известных российских творческих коллективов и артистов. Корейская сторона также подготовила свою программу.

Помимо этого, министерства культуры двух стран параллельно проведут Год культурных обменов, который в 2021 году передаст эстафету планируемому на Корейском полуострове международному фестивалю "Русские сезоны".

Все эти мероприятия будут организовываться и проводиться при активной поддержке посольства России в Республике Корея. Со своей стороны, мы также планируем ряд ярких акций, включая торжественные приемы, круглые столы, тематические форумы.

Настроены совместно с корейскими партнерами на самом высоком уровне провести Год обменов под девизом: "Дружить, доверять, действовать". Рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс развитию отношений между нашими странами.

— В 2020 году будет отмечаться 120-летие православия в Корее. Какие мероприятия готовятся по этому случаю?

— В 2020 году исполняется 120 лет православию в Корее, корни которого тесно переплетены с историей российско-корейских отношений. Во второй половине XIX века корейцы массово переселялись на Дальний Восток России, принимали православную веру. Эти люди по возвращении на родину стали первой паствой Русской духовной миссии в Корее, которая была учреждена по инициативе министерства иностранных дел в 1897 году и прибыла на Корейский полуостров в 1900 году. Русская духовная миссия сохраняла свое присутствие в Корее вплоть до 1949 года, когда архимандрит Поликарп был выслан созданной на юге полуострова новой военной администрацией. После Корейской войны 1950-1953 годов местные православные приходы перешли под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В феврале 2019 года на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) было решено образовать Корейскую епархию в составе Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии во главе с епископом Кызыльским и Тывинским Феофаном (Ким), который с сентября 2000 года занимался окормлением православной паствы в РК. В настоящее время службы проводятся в небольшом Воскресенском приходе.

Со своей стороны посольство оказывает и продолжит оказывать необходимое содействие деятельности Корейской епархии РПЦ, направленной на сплочение российской диаспоры в Южной Корее. В ноябре 2018 года в посольстве России в Республике Корея состоялся круглый стол "Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании" с участием председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Насколько мне известно, в связи с юбилеем православия в Корее РПЦ прорабатывается проведение различных мероприятий, включая визиты высокого уровня по церковной линии на Корейский полуостров.

— Планируется ли в ближайшее время ответный визит президента РФ Владимира Путина в Республику Корея? Ожидаются ли взаимные визиты на уровне глав министерств и ведомств?

— Между Россией и Республикой Корея налажен устойчивый политический диалог. С момента установления дипломатических отношений руководители России и РК встречались 31 раз. В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки. Президенты России и РК встречались также на полях саммита "Группы двадцати" в июне 2019 года.

Что касается контактов на уровне руководителей профильных ведомств, то они проводятся регулярно. В 2019 году министры иностранных дел России и РК Сергей Лавров и Кан Ген Хва встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и в Москве в июне. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил Сеул в октябре. Активно работает Российско-корейская совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 18-е заседание которой состоялось в сентябре в Москве. Ее сопредседатель – вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги принял участие в V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.

Не могу не упомянуть об активно развивающихся межпарламентских связях. Председатель Национального собрания РК Мун Хи Сан посетил с официальным визитом Москву в мае прошлого года. Создана двусторонняя межпарламентская комиссия. Главы парламентов двух стран регулярно встречаются в рамках международных мероприятий.

Ожидаем, что в текущем юбилейном для российско-корейских отношений году двусторонние контакты еще более активизируются.

— Отреагировала ли южнокорейская сторона на приглашение со стороны президента Путина на мероприятия по случаю 75-летия Победы?

— По имеющейся у нас информации, приглашение президента Российской Федерации президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая прорабатывается корейской стороной в конструктивном ключе с учетом рабочего графика главы государства. Рассчитываем, что этот визит состоится.

— Россия и Китай ранее представили новый план урегулирования на Корейском полуострове. Ознакомился ли с ним Сеул и как он его оценил? Ожидаются ли в ближайшее время контакты представителей России и РК для обсуждения ситуации на полуострове?

— В "Плане действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, разработанном Россией и Китаем в развитие соответствующей дорожной карты 2017 года, изложен целый комплекс мер в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах и общие для всех сторон принципы дальнейшей совместной работы. Их параллельная реализация будет способствовать прогрессу на треке корейского урегулирования на основе принципов поэтапности и взаимности. Наряду с США и КНДР, Республика Корея также включилась в работу над проектом этого документа, что свидетельствует о заинтересованности Сеула в его продвижении. В ноябре прошлого года был распространен обновленный вариант "Плана действий" с учетом соображений вовлеченных сторон. Ждем ответной реакции партнеров.

Рассчитываем на продолжение плотных контактов с южнокорейской стороной в целях налаживания полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и шагов по их устранению в соответствии с "Планом действий". Полагаем, что это будет способствовать перезапуску переговорного процесса между США и КНДР, нормализации отношений между ними, а также между Севером и Югом Кореи и переходу к реализации третьего этапа дорожной карты, предполагающему многосторонние переговоры с целью формирования системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии.

— Ранее южнокорейские военные заявляли о намерении создать горячую линию между ВКС России и ВВС РК. Ведется ли работа в этом направлении?

— Корейская сторона заинтересована в такой линии связи. Вопрос о ее установлении прорабатывается военными ведомствами двух стран. Более подробной информацией о текущем состоянии дел в этой области располагает Минобороны России.

— Видит ли Россия риски размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Южной Кореи? Каким будет ответ Москвы, если это произойдет?

— Как отметил президент Российской Федерации, выступая на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года, размещение США ракет средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее несет в себе угрозу безопасности нашей страны, потому что в их зоны поражения попадет значительная часть российской территории. Сеул официально заявлял, что не ведет переговоров с Вашингтоном по данному вопросу. Вместе с тем мы не можем игнорировать высказывания руководства Минобороны и госдепартамента США в поддержку размещения новых видов оружия в странах АТР, являющихся американскими союзниками. Надеемся, что такой сценарий не осуществится, поскольку это приведет к слому системы безопасности в регионе и спровоцирует гонку вооружений.

— Ранее южнокорейские СМИ сообщали о передислокации противоракетного комплекса Patriot из юго-восточной части страны в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР. Информировала ли южнокорейская сторона Россию об этих перемещениях? Как российская сторона оценивает такие шаги, если они действительно имели место?

— Исходим из того, что каждое суверенное государство имеет право предпринимать шаги в целях самообороны и обеспечения безопасности. Что касается Республики Корея, то она не связана никакими обязательствами информировать Россию о передислокации своих вооружений.

— Россия ранее предложила сотрудничество по кибербезопасности странам АСЕАН, в частности, в области синхронизации технологий и нормативного регулирования. В ноябре прошли консультации по кибербезопасности между Россией и Японией. Есть ли аналогичные проекты между Москвой и Сеулом? Как развивается сотрудничество в этой сфере?

— Россия и Республика Корея поддерживают активный диалог в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ). Ежегодно проводятся межведомственные консультации по данной проблематике, в ходе которых происходит обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и сотрудничества на международной арене, в том числе в рамках созданной по инициативе нашей страны Рабочей группы ООН по МИБ открытого состава (РГОС). Надеемся на тесное конструктивное сотрудничество с корейскими партнерами на этой площадке и рассчитываем, что его итогом станет содержательный доклад РГОС.

Последний раунд российско-южнокорейских межведомственных консультаций состоялся 31 января 2019 года в Сеуле. В текущем году ожидаем приезда корейских коллег в Москву. В этот раз глава нашей делегации специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских выступит в новом качестве – директора недавно созданного профильного департамента МИД России.

— В прошлом году неоднократно поступали сообщения о задержании властями Южной Кореи российских граждан при пересечении границы по безвизовому режиму. При этом не допущенные россияне часто жаловались на условия содержания в аэропорту. Какие меры предпринимает посольство России для предотвращения подобных инцидентов? Какие рекомендации следует выполнять согражданам, чтобы избежать таких ситуаций?

— Следует иметь в виду юридический аспект данного вопроса – корейские власти не задерживают россиян, а отказывают во въезде в Республику Корея. Как правило, не допущенные к въезду граждане помещаются корейскими властями в специальную транзитную зону. Там они находятся до решения вопроса об их ближайшем вылете в страну гражданской принадлежности.

Такие действия соответствуют положениям статьи 8 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года, в соответствии с которой компетентные органы государств оставляют за собой право отказать во въезде гражданам государств другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным.

В подобных ситуациях большую роль в быстром возвращении наших граждан играют авиакомпании, которые несут ответственность за пассажиров. Посольство находится в постоянном контакте с авиаперевозчиками для урегулирования возникающих проблем.

К сожалению, условия содержания не допущенных пассажиров в международном аэропорту Инчхон остаются неудовлетворительными, на что посольство неоднократно обращало внимание корейских компетентных органов. Консультации по данному вопросу продолжаются.

Для предотвращения возможного отказа во въезде РК следует иметь в виду, что безвизовый режим применяется только в отношении туристических поездок граждан. При этом для подтверждения туристического характера поездки, особенно в случае, если вы въезжаете в РК впервые, пограничные власти могут потребовать предъявить план (маршрут) поездки, обратный билет, подтверждение оплаченной брони в гостинице, наличия достаточных денежных средств, а также предоставить данные контактных лиц или организаций в Корее.

— Как продвигаются переговоры о соглашении о свободной торговле? Ранее ожидалось, что документ может быть подписан в первой половине 2020 года. Удастся ли уложиться в этот график? Известны ли уже примерные сроки?

— В соответствии с договоренностями российско-южнокорейского саммита в Москве 22 июня 2018 года профильные ведомства двух стран в июне 2019 года официально дали старт переговорам о подготовке к заключению соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях.

К настоящему времени состоялась три раунда консультаций – последний в январе текущего года. Следующий намечен на март. Заданный переговорный темп дает основания надеяться, что Россия и Республика Корея вскоре смогут выйти на конкретные договоренности в этой области.