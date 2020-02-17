Москва надеется на контакты с Сеулом по Корейскому полуострову

"Рассчитываем на продолжение плотных контактов с южнокорейской стороной в целях налаживания полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и шагов по их устранению в соответствии с (предложенным Россией и Китаем – ред.) "Планом действий", - заявил он.

По оценке дипломата, такое обсуждение будет способствовать перезапуску переговоров США и КНДР и нормализации отношений между этими странами, а также между Пхеньяном и Сеулом. Кроме того, диалог поспособствует переходу к реализации третьего этапа российско-китайской "дорожной карты" по корейскому урегулированию, который предполагает многосторонние переговоры для формирования системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии.