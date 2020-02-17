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Москва надеется на контакты с Сеулом по Корейскому полуострову
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РИА Новости

Москва надеется на контакты с Сеулом по Корейскому полуострову

09:38 17.02.2020 (обновлено: 10:20 17.02.2020)
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© Фото : Посольство РФ в Республике Корея Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик
© Фото : Посольство РФ в Республике Корея
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Москва рассчитывает продолжить плотные контакты с Сеулом для обсуждения проблем Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Андрей Кулик.
"Рассчитываем на продолжение плотных контактов с южнокорейской стороной в целях налаживания полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и шагов по их устранению в соответствии с (предложенным Россией и Китаем – ред.) "Планом действий", - заявил он.
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По оценке дипломата, такое обсуждение будет способствовать перезапуску переговоров США и КНДР и нормализации отношений между этими странами, а также между Пхеньяном и Сеулом. Кроме того, диалог поспособствует переходу к реализации третьего этапа российско-китайской "дорожной карты" по корейскому урегулированию, который предполагает многосторонние переговоры для формирования системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии.
Кулик отметил, что обновленный вариант "Плана действий" с учетом соображений вовлеченных сторон был распространен в ноябре прошлого года. "Ждем ответной реакции партнеров", - заявил посол.
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Глава Пентагона Марк Эспер
24 января, 18:23
Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам
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Южная КореяКНДРРоссияСШАВ мире
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