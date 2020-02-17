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Худрук театра "Лицедеи" извинился перед сбитым мужчиной в Петербурге
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РИА Новости

Худрук театра "Лицедеи" извинился перед сбитым мужчиной в Петербурге

09:37 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Директор, худрук и актер театра "Лицедеи" в Петербурге Виктор Соловьев, подозреваемый в том, что в нетрезвом виде сбил на BMW человека, извинился перед пострадавшим.

"Я искренне сожалею о случившемся и хочу сказать родственникам, жене о своем сочувствии и о готовности помочь, посодействовать чем могу", - сказал Соловьев в видеоролике в Telegram-канале.

По словам Соловьева, после ДТП он выскочил из машины и пытался помочь пострадавшему, но прохожие посоветовали не трогать его.
"Скорая помощь" приехала очень быстро и увезла его в больницу. Потом приехала ГИБДД, было зарегистрировано у меня 0,32 промилле, это со мной впервые", - сказал Соловьев.
Как в субботу сообщили в региональном ГУМВД, накануне вечером на Малоохтинском проспекте водитель, управлявший BMW-X6 в нетрезвом состоянии, наехал на другого водителя, который ремонтировал автомобиль на обочине, выставив знак аварийной остановки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.
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