Худрук театра "Лицедеи" извинился перед сбитым мужчиной в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Директор, худрук и актер театра " Директор, худрук и актер театра " Лицедеи " в Петербурге Виктор Соловьев, подозреваемый в том, что в нетрезвом виде сбил на BMW человека, извинился перед пострадавшим.

"Я искренне сожалею о случившемся и хочу сказать родственникам, жене о своем сочувствии и о готовности помочь, посодействовать чем могу", - сказал Соловьев в видеоролике в Telegram-канале.

По словам Соловьева, после ДТП он выскочил из машины и пытался помочь пострадавшему, но прохожие посоветовали не трогать его.

"Скорая помощь" приехала очень быстро и увезла его в больницу. Потом приехала ГИБДД, было зарегистрировано у меня 0,32 промилле, это со мной впервые", - сказал Соловьев.