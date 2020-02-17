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2020-02-17T09:29+0300
https://ria.ru/20200217/1564858552.html
Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ
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РИА Новости

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

09:29 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.
"Детальная схема передачи Банком России пакета акций Сбербанка правительству еще не опубликована, еще о ней не известно, кроме тех, кто договаривался. Согласно информации, полученной Счетной палатой в рамках законотворческого процесса, можно умозаключить, что планируется приобретение этого пакета путем размещения средств Фонда национального благосостояния. Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин.
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Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что стоимость пакета составит около 2,5 триллионов рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции - по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.
"Сумма, конечно, очень значимая. Особенно если сделка будет по рыночной оценке - Сбербанк один из лидеров по рыночной капитализации. Они все время спорят: Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть" – три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России. Он направит на что?" - рассуждает Саватюгин.
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"Он может направить полученную от этой сделки прибыль обратно в бюджет, так как Банк России бόльшую часть прибыли по итогам года перечисляет в бюджет; тогда придется объяснять, в чем был экономический смысл этой процедуры. По закону имущество Банка России – это имущество Российской Федерации, то есть федеральная собственность. То есть мы берем одну федеральную собственность – Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет", - отметил аудитор Счетной палаты.
"Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки", - резюмировал он.
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Алексей СаватюгинАнтон СилуановГазпромСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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