Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

"Он может направить полученную от этой сделки прибыль обратно в бюджет, так как Банк России бόльшую часть прибыли по итогам года перечисляет в бюджет; тогда придется объяснять, в чем был экономический смысл этой процедуры. По закону имущество Банка России – это имущество Российской Федерации, то есть федеральная собственность. То есть мы берем одну федеральную собственность – Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет", - отметил аудитор Счетной палаты.