МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково и слов представителя перевозчика – авиакомпании "Россия".
"Резервный самолёт вылетел в 3.30 мск со всеми пассажирами на борту", - сообщили РИА в пресс-службе авиакомпании.
Судя по информации онлайн-табло Внуково, рейс FV 5888 должен был вылететь в 9:30 (мск) в воскресенье. Следовательно, на момент вылета задержка составила 18 часов.
"Для того чтобы сократить до минимума время подготовки обратного рейса в аэропорту Занзибара, воздушное судно было подготовлено к полёту ещё в Москве: была произведена уборка салона, в него загружено питание для пассажиров. С пассажирами постоянно взаимодействовали работники компании и представители туристического оператора", - добавил собеседник агентства.