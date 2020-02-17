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Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов
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РИА Новости

Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов

09:26 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково и слов представителя перевозчика – авиакомпании "Россия".
"Резервный самолёт вылетел в 3.30 мск со всеми пассажирами на борту", -  сообщили РИА в пресс-службе авиакомпании.
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Судя по информации онлайн-табло Внуково, рейс FV 5888 должен был вылететь в 9:30 (мск) в воскресенье. Следовательно, на момент вылета задержка составила 18 часов.
"Для того чтобы сократить до минимума время подготовки обратного рейса в аэропорту Занзибара, воздушное судно было подготовлено к полёту ещё в Москве: была произведена уборка салона, в него загружено питание для пассажиров. С пассажирами постоянно взаимодействовали работники компании и представители туристического оператора", - добавил собеседник агентства.
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Россия (авиакомпания)МоскваЗанзибарОбщество
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