Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов

"Для того чтобы сократить до минимума время подготовки обратного рейса в аэропорту Занзибара, воздушное судно было подготовлено к полёту ещё в Москве: была произведена уборка салона, в него загружено питание для пассажиров. С пассажирами постоянно взаимодействовали работники компании и представители туристического оператора", - добавил собеседник агентства.