Сеул согласовывает с Москвой сроки визита Путина в Южную Корею

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Возможные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Южную Корею согласовываются по дипломатическим каналам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.
"В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки", - заявил он.
28 июня 2019, 04:49Межгосударственные отношения России и Республики Корея
Посол также отметил, что ожидает активизации двусторонних контактов между Москвой и Сеулом в текущий год 30-летия дипотношений.