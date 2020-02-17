Сеул согласовывает с Москвой сроки визита Путина в Южную Корею

"В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки", - заявил он.