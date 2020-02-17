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Сеул согласовывает с Москвой сроки визита Путина в Южную Корею
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РИА Новости

Сеул согласовывает с Москвой сроки визита Путина в Южную Корею

09:17 17.02.2020 (обновлено: 10:20 17.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Возможные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Южную Корею согласовываются по дипломатическим каналам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.
"В ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время. В настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются его возможные сроки", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018
28 июня 2019, 04:49
Межгосударственные отношения России и Республики Корея
Посол также отметил, что ожидает активизации двусторонних контактов между Москвой и Сеулом в текущий год 30-летия дипотношений.
Читайте полный текст интервью>>
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Мун Чжэ ИнВладимир ПутинЮжная КореяРоссияПолитика
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