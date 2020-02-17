Эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечки данных через сайты

"Это старая технология, которую сложно заблокировать. Делается за счёт скрытой авторизации. Человек, гуляя по сайту, кликает на меню, картинки или ещё на что-то просто кликает, а под этим кликом размещена пиксельная форма, где ровно в этом пикселе находится авторизация через соцсеть. К примеру "ВКонтакте" или "Одноклассники". Далее хитрый сайт получает все данные, доступные при такой авторизации: от ФИО до возраста, фото и контактов со ссылкой на соцсеть", - пояснил Щельцин.