Эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечки данных через сайты

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технология сбора персональных данных россиян через сайты магазинов и недвижимости старая, обезопасить себя от утечки личной информации можно ограничением авторизаций через соцсети, в частности заменой в них данных о контактах, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила о якобы новом способе кражи персональных данных пользователей. По данным газеты, с конца прошлого года маркетологи, в основном риелторские компании, все чаще использовали технологию, позволяющую определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После этого пользователям начинали звонить с предложениями.
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"Это старая технология, которую сложно заблокировать. Делается за счёт скрытой авторизации. Человек, гуляя по сайту, кликает на меню, картинки или ещё на что-то просто кликает, а под этим кликом размещена пиксельная форма, где ровно в этом пикселе находится авторизация через соцсеть. К примеру "ВКонтакте" или "Одноклассники". Далее хитрый сайт получает все данные, доступные при такой авторизации: от ФИО до возраста, фото и контактов со ссылкой на соцсеть", - пояснил Щельцин.
"Бороться можно путем ограничений в профиле для подобных авторизаций: уменьшить количество передаваемой информации или заменить контакты соцсети на недоступные для обзвона и спама", - указал он.
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