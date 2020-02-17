Сеул изучает приглашение президенту приехать на День Победы в Москву

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Сеул изучает возможность визита лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина по приглашению президента РФ Владимира Путина в Москву на 75-летие Победы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.
"По имеющейся у нас информации, приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая прорабатывается корейской стороной в конструктивном ключе с учетом рабочего графика главы государства", - заявил он.
"Рассчитываем, что этот визит состоится", - добавил посол.
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