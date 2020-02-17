Сеул изучает приглашение президенту приехать на День Победы в Москву

"По имеющейся у нас информации, приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая прорабатывается корейской стороной в конструктивном ключе с учетом рабочего графика главы государства", - заявил он.