Австралия эвакуирует граждан с лайнера Diamond Princess в Японии

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Иокогаму, находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом.