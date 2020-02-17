Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замглавы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев считает, что только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема.
"Считаю, что глупо и наивно планировать: "Буду рожать, когда у меня будет такая-то квартира, машина". Если Господь посылает человеку детей, значит, обеспечит их пропитанием, а тебя работой. Верующего от неверующего отличает именно полагание на волю Божию, а не на свою. Рассуждая "может, не сейчас", мы берем на себя функцию Бога. Ведь в будущем может быть все что угодно, но для этого надо дать человеческой жизни случиться сейчас. А то, что многодетные живут в бедности, — это для страны позор", - сказал Малофеев.
По его словам также, все традиционные конфессии должны быть обозначены в основном законе РФ.
"Мы с 2013 года выступаем за внесение понятия "православие" в преамбулу Конституции. Все традиционные конфессии, я считаю, также должны быть обозначены в основном законе", - подытожил представитель ВРНС.
Ранее ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ понятие Бога и брака как союза мужчины и женщины - эти предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
18 октября 2019, 17:44Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.