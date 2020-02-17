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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564857303.html
Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_47571ce9b035f4df746c267aca898f0b.jpg
РИА Новости

Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии

08:44 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замглавы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев считает, что только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема.

"Считаю, что глупо и наивно планировать: "Буду рожать, когда у меня будет такая-то квартира, машина". Если Господь посылает человеку детей, значит, обеспечит их пропитанием, а тебя работой. Верующего от неверующего отличает именно полагание на волю Божию, а не на свою. Рассуждая "может, не сейчас", мы берем на себя функцию Бога. Ведь в будущем может быть все что угодно, но для этого надо дать человеческой жизни случиться сейчас. А то, что многодетные живут в бедности, — это для страны позор", - сказал Малофеев.

Пульт дистанционного управления
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По его словам также, все традиционные конфессии должны быть обозначены в основном законе РФ.
"Мы с 2013 года выступаем за внесение понятия "православие" в преамбулу Конституции. Все традиционные конфессии, я считаю, также должны быть обозначены в основном законе", - подытожил представитель ВРНС.
Ранее ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ понятие Бога и брака как союза мужчины и женщины - эти предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
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Патриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи
Читайте полный текст интервью Константина Малофеева >>
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевРусская православная церковьРоссияОбщество
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