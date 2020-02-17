Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии

"Считаю, что глупо и наивно планировать: "Буду рожать, когда у меня будет такая-то квартира, машина". Если Господь посылает человеку детей, значит, обеспечит их пропитанием, а тебя работой. Верующего от неверующего отличает именно полагание на волю Божию, а не на свою. Рассуждая "может, не сейчас", мы берем на себя функцию Бога. Ведь в будущем может быть все что угодно, но для этого надо дать человеческой жизни случиться сейчас. А то, что многодетные живут в бедности, — это для страны позор", - сказал Малофеев.