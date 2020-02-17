Сегодняшние дети лучше "перестроечных", считает московский омбудсмен

"Нет, дети стали лучше. Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя – им не платили зарплату. Расцвел рэкет. На вопрос, кем бы ты хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Неудивительно – в то время сытно ели именно они", - сообщила Ярославская.