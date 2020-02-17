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В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
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РИА Новости

В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни

07:51 17.02.2020
240
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Москва добилась высоких показателей в рейтинге регионов России по качеству жизни благодаря динамичному развитию экономики, сообщил РИА Новости руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.
По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
00:00
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
"Качество жизни москвичей неразрывно связано с состоянием экономики города, которая в прошлом году продолжила динамично развиваться. На 1 января 2020 года доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона 630 миллиардов рублей - почти на 11% больше, чем годом ранее", - сообщил Тихонов.
По его словам, инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года выросли на 10,6% и составили 1,6 триллиона рублей. Реальная зарплата в Москве за 10 месяцев выросла на 3,8%.
Вид Москвы
00:40
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
"Рост столичной экономики дает возможность городу инвестировать в человеческий капитал, повышать зарплаты и социальные пособия, улучшать доступность медицинских и образовательных услуг, строить новое жилье, развивать транспорт и общественные пространства, внедрять удобные для жизни людей стандарты", - пояснил он.
Тихонов добавил, что участие в рейтингах важно для Москвы, так как позволяет, с одной стороны, оценить достижения города в разных областях, а с другой - показать точки роста и определить задачи на будущее.
"Москва представлена как в региональных, так и главных международных рейтингах, в которых с успехом конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира", - заключил руководитель департамента.
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Названы лучшие российские города по качеству жизни
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Департамент экономической политики и развития г. МосквыМоскваОбществоЭкономика
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