В ДФО более 420 тысяч материалов загрузили в проект "Дорога памяти"

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Более 420 материалов об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла загружено в регионах Дальнего Востока в базу данных в рамках проекта Минобороны РФ "Дорога памяти", сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.
"На территории ВВО организованы мероприятия в рамках уникального проекта Минобороны РФ "Дорога памяти", приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы. На сегодняшний день жители Дальневосточного федерального округа загрузили в банк данных более 422 тысяч материалов, в том числе более 40 тысяч с фотографиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оцифровки фотографий красноармейцев и тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта на территории воинских частей, соединений, военных комиссариатов, гарнизонных домов культуры округа развернуты более 240 пунктов загрузки данных. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.
Проект Минобороны России реализуется в рамках утвержденного президентом России перечня поручений по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров по числу дней Великой Отечественной войны и станет одним из крупнейших мировых памятников.