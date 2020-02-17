В ДФО более 420 тысяч материалов загрузили в проект "Дорога памяти"

"На территории ВВО организованы мероприятия в рамках уникального проекта Минобороны РФ "Дорога памяти", приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы. На сегодняшний день жители Дальневосточного федерального округа загрузили в банк данных более 422 тысяч материалов, в том числе более 40 тысяч с фотографиями", - говорится в сообщении.