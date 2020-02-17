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Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
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РИА Новости

Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса

07:24 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Виды Находки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Представитель законодательного собрания Приморья в Совфеде Людмила Талабаева заявила, что распространение нового коронавируса сказывается на дальневосточных угольных портах, отправляющих грузы в КНР, сообщает в понедельник региональный парламент.
"Людмила Талабаева остановилась на социальных и экономических последствиях введения ограничительных мер против распространения коронавируса ... Определенные трудности начали испытывать дальневосточные угольные порты, отправляющие львиную долю грузов в Китай. Также значительные возможности теперь перекрыты для лесопромышленников и рыбодобывающих компаний, для которых рынок КНР – ключевой", - говорится в сообщении.
По словам Талабаевой, кроме того, российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов китайского производства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияПриморский крайЭкономика
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