Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса

"Людмила Талабаева остановилась на социальных и экономических последствиях введения ограничительных мер против распространения коронавируса ... Определенные трудности начали испытывать дальневосточные угольные порты, отправляющие львиную долю грузов в Китай. Также значительные возможности теперь перекрыты для лесопромышленников и рыбодобывающих компаний, для которых рынок КНР – ключевой", - говорится в сообщении.