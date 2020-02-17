В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" детских садов Благовещенска оказались ложными, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее мэрия проинформировала, что 11 корпусов пяти дошкольных образовательных учреждений Благовещенска эвакуировали из-за угрозы минирования, на местах работали оперативные службы.
"По состоянию на 12.00 (06.00 мск) корпуса дошкольных образовательных учреждений, по которым были получены сообщения о минировании, проверены, все сигналы оказались ложными", - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.