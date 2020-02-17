Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Отмечается, что в одной из групп латвийского сегмента фейсбука запустили акцию, в которой призывают отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт российского президента. Некоторые из жителей прибалтийской республики заявили, что уже отправили это послание.
"Граждане Латвии просят помочь Вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Кристине Мисане, которую хотят экстрадировать в ЮАР за то, что она "выкрала" собственного ребенка от гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет. В ЮАР, по законам этой страны, Кристине грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в письме.
Авторы письма подчеркнули, что поскольку у Мисане нет российского гражданства, "воздействовать на ситуацию с точки правового поля" Россия не может, однако они все равно надеются, что президент "сделает то, что в его силах".
Кроме того, в поддержку Кристине Мисане ведется сбор подписей на портале Change.org, где за латвийку вступились более 9000 тысяч человек.
Как сообщает агентство Sputnik, в 2011 году Кристина Мисане познакомилась с гражданином ЮАР, с которым у нее четыре года спустя родилась дочь. Однако впоследствии отношения между ними испортились.
В 2018 году Мисане вместе с детьми покинула южноафриканскую страну, беспокоясь об их безопасности. В том же году гражданку Латвии задержали в датском аэропорту, поскольку ее внесли в международный розыск по запросу ЮАР о похищении ребенка, с тех пор ее содержат под стражей в Дании.
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