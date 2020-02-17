Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Россия не напала. В Латвии подвели внешнеполитические итоги года Латвия, оказывается, набрала в мире вес, и теперь никто не может пройти мимо нее. Это выяснилось в ходе дебатов депутатов о том, что в мире делается. И вообще, только благодаря латвийскому МИД, Россия до сих пор не напала на республику.