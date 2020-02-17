Лавров оценил ситуацию в Ливии после конференции в Берлине

"Утверждать, что ситуация в Ливии после берлинской конференции "вновь выходит из-под контроля", на мой взгляд, не совсем корректно. Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений", - заявил Лавров.

"В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно. Ведь раньше уже проводились встречи в Париже, Палермо, Абу-Даби, которые не привели к изменению ситуации в лучшую сторону", - пояснил российский министр.

Он отметил, что поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом – "заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа берлинской конференции".

При этом Лавров оговорился, что после конференции есть позитивные подвижки.

"Приступил к работе совместный военный комитет "5+5", начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования", - сказал он.

Глава МИД добавил, что гарантом территориальной целостности Ливии должны выступать сами ливийцы, "а задача международного сообщества – содействовать им в создании необходимых условий при понимании, что универсальные гарантии может дать только Совет безопасности ООН ". "Со своей стороны намерены работать в этом направлении", - сказал он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В ней также участвовали премьер ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.