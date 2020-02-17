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Лавров оценил ситуацию в Ливии после конференции в Берлине
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РИА Новости

Лавров оценил ситуацию в Ливии после конференции в Берлине

06:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обстановка в Ливии после берлинской конференции не претерпела кардинальных изменений, разрешить противоречия между участниками конфликта в рамках одного мероприятия невозможно, но позитивные подвижки есть, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Stampa.
"Утверждать, что ситуация в Ливии после берлинской конференции "вновь выходит из-под контроля", на мой взгляд, не совсем корректно. Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений", - заявил Лавров.
"В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно. Ведь раньше уже проводились встречи в Париже, Палермо, Абу-Даби, которые не привели к изменению ситуации в лучшую сторону", - пояснил российский министр.
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Он отметил, что поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом – "заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа берлинской конференции".
При этом Лавров оговорился, что после конференции есть позитивные подвижки.
"Приступил к работе совместный военный комитет "5+5", начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования", - сказал он.
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Глава МИД добавил, что гарантом территориальной целостности Ливии должны выступать сами ливийцы, "а задача международного сообщества – содействовать им в создании необходимых условий при понимании, что универсальные гарантии может дать только Совет безопасности ООН". "Со своей стороны намерены работать в этом направлении", - сказал он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В ней также участвовали премьер ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияРоссияВ мире
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