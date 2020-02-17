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СМИ: Трамп требовал убить сына бен Ладена в обход более опасных угроз
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РИА Новости

СМИ: Трамп требовал убить сына бен Ладена в обход более опасных угроз

06:16 17.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требовал от американских спецслужб устранить сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена, несмотря на наличие более существенных террористических угроз. Об этом телеканалу NBC рассказали источники, знакомые с подготовленным ЦРУ списком потенциальных целей Соединенных Штатов.
В сентябре прошлого года Трамп сообщил, что сын Усамы бен Ладена был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана. По его словам, потеря Хамзы бен Ладена лишит боевиков одного из лидеров и устранит "символическую связь" с его отцом.
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Отмечается, что в первые два года президентства ЦРУ представляло Трампу список наиболее опасных террористов, однако американский лидер требовал уничтожить именно Хамзу бен Ладена. В выборе целей президент исходил из того, "знает ли он террористов по имени".
Среди тех, кого в первую очередь намеревались устранить американские спецслужбы, значится лидер террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, о ликвидации которого Трамп сообщил в октябре прошлого года.

"Он бы сказал: "Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?" – приводит слова Трампа собеседник СМИ.

Как утверждает телеканал, он обладал гораздо меньшим авторитетом, представлял меньшую опасность и не планировал атак.

"Это было единственное имя, которое он знал", – добавил представитель Пентагона.

Соединенные Штаты объявляли награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него действовали американские санкции. По информации Госдепартамента, он состоял в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступал с призывами к атакам в разных странах.
*Террористические группировки, запрещенные в России.
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Абу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампАль-КаидаЦентральное разведывательное управлениеМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАУсама бен ЛаденАфганистанПакистанСША
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