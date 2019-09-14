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РИА Новости

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

16:13 14.09.2019 (обновлено: 18:25 14.09.2019)
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© AP Photo / ﻿﻿﻿CIAСын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
Сын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
© AP Photo / ﻿﻿﻿CIA
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силовики уничтожили сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена.
"Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды"* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", — говорится в заявлении американского президента.
По словам Трампа, потеря Хамзы бен Ладена лишит боевиков одного из лидеров и устранит "символическую связь" с его отцом. Кроме того, ликвидация террориста подорвет важные оперативные действия группировки.
"Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками", — пояснил глава Белого дома.
Сообщения о возможной гибели Хамзы бен Ладена появились в СМИ летом, однако тогда в Вашингтоне официально их не подтверждали.
США объявляли награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него действовали американские санкции. По информации Госдепартамента, он состоял в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступал с призывами к атакам в разных странах.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Усама бен Ладен во время пресс-конференции в Афганистане. 1998 год
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Дональд ТрампАль-КаидаУсама бен ЛаденСШАВ мире
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