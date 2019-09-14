Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силовики уничтожили сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена.

"Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды"* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", — говорится в заявлении американского президента.

По словам Трампа, потеря Хамзы бен Ладена лишит боевиков одного из лидеров и устранит "символическую связь" с его отцом. Кроме того, ликвидация террориста подорвет важные оперативные действия группировки.

"Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками", — пояснил глава Белого дома.

Сообщения о возможной гибели Хамзы бен Ладена появились в СМИ летом, однако тогда в Вашингтоне официально их не подтверждали.

США объявляли награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него действовали американские санкции. По информации Госдепартамента, он состоял в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступал с призывами к атакам в разных странах.