Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T05:15+0300
https://ria.ru/20200217/1564854762.html
В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565632_0:336:2930:1984_1036x0_80_0_0_a1b53b304582a108f3d0aa1f397e446d.jpg
РИА Новости

В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов

05:15 17.02.2020
1033
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийские солдаты на улице города Маарет-Нууман
Сирийские солдаты на улице города Маарет-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Сирийские солдаты на улице города Маарет-Нууман. Архивное фото
МААРЕТ-ЭН-НУУМАН (Сирия), 17 фев - РИА Новости. Цех боевиков по производству снарядов обнаружен в недавно освобожденном сирийском Маарет-эн-Нуумане. Среди самых интересных находок - контейнер для артиллерийского пороха от 155-миллиметровой американской пушки М1 "Долговязый Том" - получив откуда-то с запада порох, боевики использовали его для изготовления более мелких снарядов.

Современные троглодиты

В Маарет-эн-Нуумане (провинция Идлиб) террористы хозяйничали почти семь лет. Несколько линий обороны, десятки укрепленных пунктов, в каждом жилом доме — огневая точка. Город — крепость. Сирийские саперы только сейчас разбираются со смертоносным "наследством", оставленным им боевиками.
"После того, как мы освободили Маарет-эн-Нууман, мы сразу приступили к разминированию. Мы стараемся сделать это как можно быстрее, но вы видите, сколько всего лежит здесь просто на земле - все это необходимо вывезти на полигон для безопасного уничтожения", - пояснил журналистам лейтенант 9-го корпуса сирийской армии Басим Деюб.
Например, на восточной окраине города, где проходила линия фронта, обнаружены брошенная станина от кустарного миномета и целая гора 120-миллиметровых мин.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 17:42Война в Сирии
Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов
Неподалеку от разгромленного расчета - подземный лаз, прорубленный прямо в скале. Куда он ведет, пока непонятно - лаз затоплен водой. Но можно предположить, что в пещеру в скале - на ее дне обнаружен люк, который саперы, впрочем, пока не проверяли. В пещере была устроена своего рода казарма боевиков - пещера даже прикрывалась железной дверью. На полу до сих пор валяются матрасы современных троглодитов. Рядом - баллоны от монтажной пены турецкого производства, возможно, боевики пытались как-то устроить свой быт, заделывая щели в жилище.

Привет из Америки

В другом районе города саперы обнаружили целый цех по производству самодельных мин и снарядов. Снаружи - неприметный дом, который невозможно отличить от соседних. Зато внутри - целая "фабрика смерти", где трудился, наверное, десяток "умельцев".
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Вчера, 05:19
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Уровень профессионализма впечатляет - здесь и тротиловые шашки, и пустые корпуса для минометных снарядов. Россыпь болтов, гаек и кусков арматуры, которыми начинялись мины. В туалетной комнате находится ванная, доверху засыпанная пустыми гильзами.
Прямо по земле рассыпаны неиспользованные взрыватели. Но самая интересная находка - контейнер для артиллерийского пороха от американской пушки М1 "Долговязый Том" (Long Tom). Это знаменитая 155-миллиметровая пушка, поставленная на вооружение еще в 1938 году, она успела поучаствовать и во Второй мировой, и в Корейской и Вьетнамской войнах. Когда артиллеристы собираются выстрелить из пушки, они достают из тубуса спрессованный порох и закладывают его прямо в ствол вместе со снарядом.
Президент США Дональд Трамп
03:32Война в Сирии
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
У боевиков, видимо, такой пушки не было, поэтому они расфасовывали порох "Долговязого Тома" на более мелкие партии - видимо, закладывали прямо в мину.
"Когда мы пришли - тут было заминировано все. Только у входа мы сняли три растяжки. Мы часто тут находим иностранные боеприпасы - европейские, американские. Также мы нашли разные пособия, в которых были указания, как работать с взрывчаткой и боеприпасами - в том числе и на турецком языке", - рассказал журналистам военнослужащий сирийской армии Башар Насер.
Все больше свидетельств того, что Турция снабжает боевиков в Идлибе и военной техникой. Террористы сами снимают и выкладывают в интернет видео, как они осваивают новые бронированные автомобили. Впрочем, уровень их воинского мастерства не высок, поэтому турецкие броневики часто становятся легкой мишенью для правительственных войск САР.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
02:59
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
1120112
Обсудить 0
Война в СирииСирийская правительственная армияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
Историки рассказали о советском командире французского сопротивления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния