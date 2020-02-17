В провинции Идлиб обнаружили цех боевиков по производству снарядов

МААРЕТ-ЭН-НУУМАН (Сирия), 17 фев - РИА Новости. Цех боевиков по производству снарядов обнаружен в недавно освобожденном Цех боевиков по производству снарядов обнаружен в недавно освобожденном сирийском Маарет-эн-Нуумане. Среди самых интересных находок - контейнер для артиллерийского пороха от 155-миллиметровой американской пушки М1 "Долговязый Том" - получив откуда-то с запада порох, боевики использовали его для изготовления более мелких снарядов.

Современные троглодиты

В Маарет-эн-Нуумане (провинция Идлиб ) террористы хозяйничали почти семь лет. Несколько линий обороны, десятки укрепленных пунктов, в каждом жилом доме — огневая точка. Город — крепость. Сирийские саперы только сейчас разбираются со смертоносным "наследством", оставленным им боевиками.

"После того, как мы освободили Маарет-эн-Нууман, мы сразу приступили к разминированию. Мы стараемся сделать это как можно быстрее, но вы видите, сколько всего лежит здесь просто на земле - все это необходимо вывезти на полигон для безопасного уничтожения", - пояснил журналистам лейтенант 9-го корпуса сирийской армии Басим Деюб.

Например, на восточной окраине города, где проходила линия фронта, обнаружены брошенная станина от кустарного миномета и целая гора 120-миллиметровых мин.

Неподалеку от разгромленного расчета - подземный лаз, прорубленный прямо в скале. Куда он ведет, пока непонятно - лаз затоплен водой. Но можно предположить, что в пещеру в скале - на ее дне обнаружен люк, который саперы, впрочем, пока не проверяли. В пещере была устроена своего рода казарма боевиков - пещера даже прикрывалась железной дверью. На полу до сих пор валяются матрасы современных троглодитов. Рядом - баллоны от монтажной пены турецкого производства, возможно, боевики пытались как-то устроить свой быт, заделывая щели в жилище.

Привет из Америки

В другом районе города саперы обнаружили целый цех по производству самодельных мин и снарядов. Снаружи - неприметный дом, который невозможно отличить от соседних. Зато внутри - целая "фабрика смерти", где трудился, наверное, десяток "умельцев".

Уровень профессионализма впечатляет - здесь и тротиловые шашки, и пустые корпуса для минометных снарядов. Россыпь болтов, гаек и кусков арматуры, которыми начинялись мины. В туалетной комнате находится ванная, доверху засыпанная пустыми гильзами.

Прямо по земле рассыпаны неиспользованные взрыватели. Но самая интересная находка - контейнер для артиллерийского пороха от американской пушки М1 "Долговязый Том" (Long Tom). Это знаменитая 155-миллиметровая пушка, поставленная на вооружение еще в 1938 году, она успела поучаствовать и во Второй мировой, и в Корейской и Вьетнамской войнах. Когда артиллеристы собираются выстрелить из пушки, они достают из тубуса спрессованный порох и закладывают его прямо в ствол вместе со снарядом.

У боевиков, видимо, такой пушки не было, поэтому они расфасовывали порох "Долговязого Тома" на более мелкие партии - видимо, закладывали прямо в мину.

"Когда мы пришли - тут было заминировано все. Только у входа мы сняли три растяжки. Мы часто тут находим иностранные боеприпасы - европейские, американские. Также мы нашли разные пособия, в которых были указания, как работать с взрывчаткой и боеприпасами - в том числе и на турецком языке", - рассказал журналистам военнослужащий сирийской армии Башар Насер.