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2020-02-17T04:26+0300
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Пугачева раскрыла секрет "помолодевшего" лица
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РИА Новости

Пугачева раскрыла секрет "помолодевшего" лица

04:26 17.02.2020
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Певица Алла Пугачева в интервью телеканалу НТВ рассказала о состоянии своего здоровья и "дружбе" с пластическими хирургами.

"Я делала (пластические операции. – Прим. ред.). Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала. Поскольку мне запрещен общий наркоз, я делала маленькие подтяжки", – отметила артистка.

При этом исполнительница объяснила гладкость своей кожи "хорошей породой".

"У меня хорошая кожа и в принципе хорошие друзья – пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", – заявила Пугачева.

Певица призналась, что считает себя совершенно неорганизованным человеком с точки зрения того, чтобы ухаживать за внешностью и следить за здоровьем.

"Врачи меня ругают, что я не провожу обследования. Я чувствую себя хорошо, что мне к ним лишний раз ходить? У меня есть врачи, которые следят за моим "мотором", они периодически заставляют меня к ним ходить", – заключила она.

Ранее певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в загубленной карьере. По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы музыканта не показывали по телевизору.
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