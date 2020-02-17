Пугачева раскрыла секрет "помолодевшего" лица

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Певица Алла Пугачева в интервью телеканалу НТВ рассказала о состоянии своего здоровья и "дружбе" с пластическими хирургами.
"Я делала (пластические операции. – Прим. ред.). Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала. Поскольку мне запрещен общий наркоз, я делала маленькие подтяжки", – отметила артистка.
При этом исполнительница объяснила гладкость своей кожи "хорошей породой".
"У меня хорошая кожа и в принципе хорошие друзья – пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", – заявила Пугачева.
Певица призналась, что считает себя совершенно неорганизованным человеком с точки зрения того, чтобы ухаживать за внешностью и следить за здоровьем.
"Врачи меня ругают, что я не провожу обследования. Я чувствую себя хорошо, что мне к ним лишний раз ходить? У меня есть врачи, которые следят за моим "мотором", они периодически заставляют меня к ним ходить", – заключила она.
Ранее певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в загубленной карьере. По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы музыканта не показывали по телевизору.
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