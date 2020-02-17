Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T05:08+0300
https://ria.ru/20200217/1564854366.html
Историки рассказали о советском командире французского сопротивления
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564766195_0:128:2048:1280_1036x0_80_0_0_c870e8abb9d5c3da1278e25981800a9c.jpg
РИА Новости

Историки рассказали о советском командире французского сопротивления

04:18 17.02.2020 (обновлено: 05:08 17.02.2020)
2588
© РИА НовостиГерой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
© РИА Новости
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лейтенант Василий Порик мог бы праздновать сегодня свой 100-й день рождения, но в 1944 году 22-летнего советского офицера, командовавшего батальоном партизан во Франции, расстреляли нацисты. Он единственный советский офицер, получивший звание Героя Советского союза за участие в боевых действиях во Франции во время Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости руководитель ассоциации Memoire Russe Сергей Дыбов.
Советский партизанский батальон под командованием бежавшего из плена лейтенанта Красной армии Порика действовал во время Второй мировой в пригороде французского города Ланс. На счету отряда 300 успешных операций и десять взорванных поездов. 25 апреля 1944 года молодого командира схватили и расстреляли.

"Порик — единственный советский офицер, который удостоен звания Героя Советского союза за участия в боевых действиях на территории Франции. Также он один из немногих героев Сопротивления, которые получили награды в советское время. Ему каким-то чудом удалось преодолеть фильтр недоверия, который был по отношению к военнопленным. Это значит, что его биография, жизнь и подвиг были безупречными. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет", — заявил Дыбов.

Научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что судьба Порика стала символом стойкости и непобедимости советского офицера.

Выжить и бороться

Глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев считает, что Порик стал ярким символом Сопротивления.
Герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
04:01
Биография Василия Порика
"Это важный пример для истории, особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой и, более того, побеждали", — заявил собеседник.

"Порик доказал, что в самых безвыходных ситуациях нужно продолжать бороться, только так можно было выиграть ту войну. Он олицетворяет сотни случаев, когда советским военнопленным удалось бежать из концлагерей, расположенных на территории Франции, Италии и Чехословакии и вступить в ряды Сопротивления и продолжить борьбу", — продолжил Васильев.

Дыбов рассказал, что Порик в 1941 году окончил пехотное училище в Харькове и с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Но в июле он попал в окружение под Уманью и, хотя отбивался до последнего патрона, был ранен и попал в плен.
Капитан Николай Акишин
17 января, 02:46
В Минобороны рассказали, как советский солдат уничтожил 150 фашистов
"В 1942 году Порик был направлен в концлагерь "Бомон" в провинции Артуа департамента Па-де-Кале. Ему удалось наладить связь с французским Сопротивлением и подпольщиками, при участии французских коммунистов создать комитет военнопленных во Франции, через который начали работать с военнопленными в других лагерях", — заявил собеседник.
Он рассказывает, что перед высадкой союзников в Нормандии немцы решили перевести пленных в концентрационный лагерь "Берген-Бельзен" в немецкой провинции Ганновер. "В этот подходящий момент комитет при участии французов и местного населения организовал массовый побег. Удалось спасти около 1,5 тысячи человек, их прятали местные французы, предоставляли одежду и еду", — рассказал глава Memoire Russe.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
10 февраля, 04:22
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Имени Сталина

Из сбежавших военнопленных был создан отдельный советский батальон имени Сталина.

"Командовал этим батальоном Порик. В отряд входили около 300 бойцов, во всяком случае судьбу стольких человек нам удалось проследить. Батальон был разделен на небольшие ударные группы, которые действовали в разных регионах, чтобы не попасть под одну общую облаву. Воевали они очень успешно. По нашим данным, на их счету порядка десяти железнодорожных составов, пущенных под откос, более 300 убитых немецких солдат", — заявил руководитель ассоциации.

Дыбов добавил, что его ассоциация пытается восстановить картину боевых действий батальона, "но четкости нет, поскольку данные в советских и французских документах сильно отличаются друг от друга".
Советские солдаты в освобожденном Будапеште
11 февраля, 17:08
Дочь маршала рассказала о расстрелах мародеров после взятия Будапешта
"В одном из боёв Порик и его товарищ Василий Колесник попали в засаду. Колесник застрелился, а Порик был тяжело ранен в ноги, не мог двигаться, был схвачен и посажен в тюрьму Сен-Никез. Несмотря на тяжелое состояние, ему удалось совершить побег. Его лечили, рискуя своими жизнями, французские врачи. Ему удалось быстро восстановиться, и он вновь возглавил отряд", — рассказал Дыбов.
Однако, продолжил он, 22 июля 1944 года под Аррасом отряд попал в засаду, Порика схватили и в тот же день расстреляли.
Солдаты на улице Варшавы
17 января, 04:38
Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы
Историк добавил, что Порик похоронен на кладбище коммуны Энен-Бомон. Звание Героя Советского союза ему присвоили указом президиума Верховного совета СССР 21 июля 1964 года.

"Кроме Порика руководили комитетом военнопленных во Франции еще десять человек. Известно, что большинство остались живы, вернулись в Советский Союз, но дальше их следы теряются. Недавно мы нашли могилу командира роты этого батальона Александра Ткаченко, заслуги которого сопоставимы с достижениями Порикова. Он погиб, попал в засаду вместе со своим французским связным. С тех пор он забыт и похоронен, как неизвестный советский солдат. Наша ассоциация готовится установить мемориальную доску в его честь", — сказал Дыбов.

По подсчетам историков, за годы Великой Отечественной войны в нацистских лагерях оказались свыше 4 миллионов советских военнослужащих, из них более 60% погибли. Несмотря на ужасы плена, многие продолжали борьбу с фашизмом: организовывали подпольные комитеты, поднимали восстания, распространяли сведения об успехах Красной армии.
Участник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет
13 февраля, 08:00
"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта
7400400
Обсудить 3
Красная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ФранцияРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
Световой короб на крыше автомобиля такси
СМИ: ростовский таксист изнасиловал пассажирку и скрылся
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Валерия
"Злобная тетка": Валерию раскритиковали за слова о "совковом мышлении"
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Прага
В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
Центральный банк России
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Планета Земля
"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния