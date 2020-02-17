Историки рассказали о советском командире французского сопротивления

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лейтенант Василий Порик мог бы праздновать сегодня свой 100-й день рождения, но в 1944 году 22-летнего советского офицера, командовавшего батальоном партизан во Лейтенант Василий Порик мог бы праздновать сегодня свой 100-й день рождения, но в 1944 году 22-летнего советского офицера, командовавшего батальоном партизан во Франции , расстреляли нацисты. Он единственный советский офицер, получивший звание Героя Советского союза за участие в боевых действиях во Франции во время Великой Отечественной войны , заявил РИА Новости руководитель ассоциации Memoire Russe Сергей Дыбов.

Советский партизанский батальон под командованием бежавшего из плена лейтенанта Красной армии Порика действовал во время Второй мировой в пригороде французского города Ланс. На счету отряда 300 успешных операций и десять взорванных поездов. 25 апреля 1944 года молодого командира схватили и расстреляли.

"Порик — единственный советский офицер, который удостоен звания Героя Советского союза за участия в боевых действиях на территории Франции. Также он один из немногих героев Сопротивления, которые получили награды в советское время. Ему каким-то чудом удалось преодолеть фильтр недоверия, который был по отношению к военнопленным. Это значит, что его биография, жизнь и подвиг были безупречными. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет", — заявил Дыбов.

Научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что судьба Порика стала символом стойкости и непобедимости советского офицера.

Выжить и бороться

Глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев считает, что Порик стал ярким символом Сопротивления.

"Это важный пример для истории, особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой и, более того, побеждали", — заявил собеседник.

"Порик доказал, что в самых безвыходных ситуациях нужно продолжать бороться, только так можно было выиграть ту войну. Он олицетворяет сотни случаев, когда советским военнопленным удалось бежать из концлагерей, расположенных на территории Франции, Италии и Чехословакии и вступить в ряды Сопротивления и продолжить борьбу", — продолжил Васильев.

Дыбов рассказал, что Порик в 1941 году окончил пехотное училище в Харькове и с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Но в июле он попал в окружение под Уманью и, хотя отбивался до последнего патрона, был ранен и попал в плен.

"В 1942 году Порик был направлен в концлагерь "Бомон" в провинции Артуа департамента Па-де-Кале. Ему удалось наладить связь с французским Сопротивлением и подпольщиками, при участии французских коммунистов создать комитет военнопленных во Франции, через который начали работать с военнопленными в других лагерях", — заявил собеседник.

Он рассказывает, что перед высадкой союзников в Нормандии немцы решили перевести пленных в концентрационный лагерь "Берген-Бельзен" в немецкой провинции Ганновер. "В этот подходящий момент комитет при участии французов и местного населения организовал массовый побег. Удалось спасти около 1,5 тысячи человек, их прятали местные французы, предоставляли одежду и еду", — рассказал глава Memoire Russe.

Имени Сталина

Из сбежавших военнопленных был создан отдельный советский батальон имени Сталина.

"Командовал этим батальоном Порик. В отряд входили около 300 бойцов, во всяком случае судьбу стольких человек нам удалось проследить. Батальон был разделен на небольшие ударные группы, которые действовали в разных регионах, чтобы не попасть под одну общую облаву. Воевали они очень успешно. По нашим данным, на их счету порядка десяти железнодорожных составов, пущенных под откос, более 300 убитых немецких солдат", — заявил руководитель ассоциации.

Дыбов добавил, что его ассоциация пытается восстановить картину боевых действий батальона, "но четкости нет, поскольку данные в советских и французских документах сильно отличаются друг от друга".

"В одном из боёв Порик и его товарищ Василий Колесник попали в засаду. Колесник застрелился, а Порик был тяжело ранен в ноги, не мог двигаться, был схвачен и посажен в тюрьму Сен-Никез. Несмотря на тяжелое состояние, ему удалось совершить побег. Его лечили, рискуя своими жизнями, французские врачи. Ему удалось быстро восстановиться, и он вновь возглавил отряд", — рассказал Дыбов.

Однако, продолжил он, 22 июля 1944 года под Аррасом отряд попал в засаду, Порика схватили и в тот же день расстреляли.

Историк добавил, что Порик похоронен на кладбище коммуны Энен-Бомон. Звание Героя Советского союза ему присвоили указом президиума Верховного совета СССР 21 июля 1964 года.

"Кроме Порика руководили комитетом военнопленных во Франции еще десять человек. Известно, что большинство остались живы, вернулись в Советский Союз, но дальше их следы теряются. Недавно мы нашли могилу командира роты этого батальона Александра Ткаченко, заслуги которого сопоставимы с достижениями Порикова. Он погиб, попал в засаду вместе со своим французским связным. С тех пор он забыт и похоронен, как неизвестный советский солдат. Наша ассоциация готовится установить мемориальную доску в его честь", — сказал Дыбов.