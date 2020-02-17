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2020-02-17T03:49+0300
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"Злобная тетка": Валерию раскритиковали за слова о "совковом мышлении"
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РИА Новости

"Злобная тетка": Валерию раскритиковали за слова о "совковом мышлении"

03:49 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалерия
Валерия
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валерия. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подписчики певицы Валерии в инстаграме возмутились из-за ее слов о "совковом мышлении".
Артистка опубликовала фотографию, на котором, по словам самой певицы, она запечатлена в "необычном образе". Однако надетый на Валерию костюм не всем приглянулся, о чем пользователи инстаграма решили сообщить певице в комментариях.
"Для Валерии такой образ не подходит, а-ля Маша Распутина. Выглядит как взрослая тетя, молодится. Не красиво", — написал пользователь @2332291.
Певица отреагировала на это словами "совковое мышление неискоренимо", однако это вызвало новую волну негодования подписчиков.
"Почему вы так реагируете на критику? Все время думала, что вы милая леди, а тут почитала... нет! Злобная тетка", — отметила @taratorkat.
"Как только начинают ее критиковать — тут же опускается до оскорблений. Вот все они такие: пока их нахваливают, то и они милашки, в благодарность рассыпаются", — возмутилась @elena.tapilina.
Певица Валерия
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Валерия возразила, что она реагирует на хамство, "которое терпеть ни от кого не намерена", и призвала оппонентов учиться общаться.
"Пишете, что надо без оскорблений и тут же употребляете слова как "совок". Зачем?! Мы жили в это время, и оно не было таким плохим. Страну, время вы, Валерия, можете оскорблять, а в ваш адрес не приземлите", — добавил пользователь @bo.nita7947.
"Валерия, а чем вам претит "совковое мышление"? И что это такое? Все мы из "Совка", и вы тоже. Почему вы так реагируете и довольно грубо?" — cпросила @3225.o.
На это Валерия ответила, что "все хорошее взято из советского прошлого", а все плохое — из "совка".
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4140481791
Обсудить 11
КультураМаша РаспутинаМузыкаШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)РоссияСССРФотография
Популярные комментарии
Тётки молодятся от неуверенности в себе. Не всякому дано уметь стареть с достоинством - Элина Быстрицкая сумела, а Валерии видно не дано.
17 февраля, 05:46
eldeckel
3200103
Не так уж плохо.Довольно гармонично.Все таки актриса.В разных нарядах.И возраст далеко от Аллой.
17 февраля, 04:04
bbure100
2120317
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