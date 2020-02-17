В НАТО заявили, что ведут с Россией диалог по контролю над оружием

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НАТО ведет диалог с Россией по контролю над вооружениями, по снижению рисков и по прозрачности, но есть и спорные моменты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В НАТО мы уже ведем диалог с Россией в институциональных рамках. Мы его ведем по вопросу контроля над вооружениями, по уменьшению рисков, прозрачности и по другим темам", - заявил генсек НАТО французской газете Figaro.
"Это не помешало России нарушить ДРСМД, но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии. Мы предоставили Москве широкую возможность выполнить обязательства, но она этого не сделала. Чтобы преуспеть, мы (НАТО) должны держаться вместе, выступать с единых позиций и быть твердыми", - продолжил он.
Журналист также спросил у Столтенберга, можно ли "оставить в стороне вопрос аннексии Крыма".
"Это часть диалога. Речь идет о первом случае в Европе с окончания Второй мировой войны, когда какая-либо страна применила военную силу для изменения границ и захвата части другого государства. И стало ясно, что мы никогда этого не примем", - ответил на поставленный вопрос генсек НАТО.
При этом Столтенберг заявил, что санкции "важны", поскольку "ясно дают понять России, что нарушение международного права имеет свою цену". В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, который, как пишет Figaro, считает санкции "неэффективными".
В августе 2019 года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает, неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
15 февраля, 14:40Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России с Альянсом