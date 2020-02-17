"Лед 2" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Фильм Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" возглавил российский прокат в выходные, его кассовые сборы составили 577,3 миллиона рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

В продолжении фильма "Лед" главные герои - фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша ( Александр Петров ) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.

На втором месте еще одна новинка проката — фильм Гая Ричи "Джентльмены" со сборами в 283 миллиона рублей.

Превью комедийного приключенческого боевика Джеффа Фаулера "Соник в кино" собрало в прокате более 126 миллионов рублей и фильм занял третье место.

Лидер прошлой недели — американский боевик Кэти Янь "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" передвинулся на четвертое место со сборами 82 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 389,8 миллиона рублей).