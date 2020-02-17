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"Лед 2" возглавил российский кинопрокат в выходные
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РИА Новости

"Лед 2" возглавил российский кинопрокат в выходные

02:43 17.02.2020 (обновлено: 03:38 17.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Аглая Тарасова на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма Лёд 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма "Лёд 2"
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" возглавил российский прокат в выходные, его кассовые сборы составили 577,3 миллиона рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
В продолжении фильма "Лед" главные герои - фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока.
На втором месте еще одна новинка проката — фильм Гая Ричи "Джентльмены" со сборами в 283 миллиона рублей.
Превью комедийного приключенческого боевика Джеффа Фаулера "Соник в кино" собрало в прокате более 126 миллионов рублей и фильм занял третье место.
Лидер прошлой недели — американский боевик Кэти Янь "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" передвинулся на четвертое место со сборами 82 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 389,8 миллиона рублей).
Замыкает пятерку лидеров самый кассовый российский фильм Клима Шипенко "Холоп", собравший за уик-энд 21,9 миллиона рублей (общие сборы за восемь недель — 3,15 миллиарда).
Кадр из фильма Скандал
12 февраля, 08:00Культура
Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели
10000017
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КультураКино и сериалыАлександр Петров (актер)Жора КрыжовниковРоссия
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