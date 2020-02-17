В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Иск главного санитарного врача Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Судебное заседание по иску назначено на 17.02.2020 в 9.00. Оно пройдет в открытом режиме", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Несколько дней назад Ильина сбежала из инфекционной больницы, куда попала с подозрением на коронавирус после возращения из Китая . Сама Ильина утверждает, что анализы не определили у нее наличие коронавируса, но главный санитарный врач Петербурга Наталия Бешкетова подал иск о принудительном возращении ее на карантин.

В иске третьим лицом заявлено 18 отделение полиции Петроградского района Петербурга, силами которого истец просит обеспечить доставку сбежавшей пациентки в стационар.

Позже выяснилось, что всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Одна из них - Ильина. В Роспотребнадзоре Петербурга пояснили, что двух пациентов удалось вернуть на долечивание.