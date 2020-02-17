В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Судебное заседание по иску назначено на 17.02.2020 в 9.00. Оно пройдет в открытом режиме", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Несколько дней назад Ильина сбежала из инфекционной больницы, куда попала с подозрением на коронавирус после возращения из Китая. Сама Ильина утверждает, что анализы не определили у нее наличие коронавируса, но главный санитарный врач Петербурга Наталия Бешкетова подал иск о принудительном возращении ее на карантин.
В иске третьим лицом заявлено 18 отделение полиции Петроградского района Петербурга, силами которого истец просит обеспечить доставку сбежавшей пациентки в стационар.
Позже выяснилось, что всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Одна из них - Ильина. В Роспотребнадзоре Петербурга пояснили, что двух пациентов удалось вернуть на долечивание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса