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Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
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РИА Новости

Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс

01:56 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Европейского союза обсудят в понедельник на совещании в Брюсселе ситуацию в Ливии, где по-прежнему высока угроза возобновления крупномасштабных боевых действий. Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, европейские министры рассмотрят, в частности, участие ЕС в разрешении внутриливийского конфликта.
Ранее ЕС выражал опасения, что деградация ситуации в Ливии может привести к новой волне беженцев в Европу.
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Кроме того, как следует из документов ЕС, на встрече планируется обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, где правительственные войска продолжают операцию против боевиков.
Европейские страны также рассмотрят вызвавший много споров американский план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века".
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Ближневосточный план Трампа не нашел поддержки в Брюсселе, где не верят в его жизнеспособность. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, выразил сомнение, что "сделка века" может стать основой для ближневосточного урегулирования. По его словам, это предложение ставит под вопрос те параметры, по которым раньше было достигнуто согласие на международном уровне.
Европейские министры также планируют обсудить сотрудничество с Африканским союзом и Индией.
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзЛивияСирияВ мире
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