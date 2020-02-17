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Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
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РИА Новости

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

01:43 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня защитника Отечества
Празднование Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Празднование Дня защитника Отечества . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной армии.
В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Наталья Поклонская
23 февраля 2019, 16:04
Поклонская рассказала, почему Порошенко не празднует 23 февраля
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День защитника отечестваФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияОбщество
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