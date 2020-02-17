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Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
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РИА Новости

Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен

01:21 17.02.2020
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© РИА НовостиМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
Международный дискуссионный клуб Валдай
© РИА Новости
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дискуссионный клуб "Валдай" в понедельник начинает традиционную двухдневную Ближневосточную конференцию, российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты обсудят перемены, которые уже происходят в регионе или ждут его в скором будущем.
Участники дискуссии "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности", как и в прошлые годы, поговорят о роли России в регионе, но в центре внимания все же окажутся сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке, трансформации региональной архитектуры. Сессии затронут все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах и субрегионах.
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В частности, будут проанализированы перспективы палестино-израильского конфликта в свете предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века", противоречия Турции и властей САР в Идлибе, варианты развития событий в Ливии после встречи в Москве и конференции в Берлине, предстоящие третьи за год выборы в Израиле, ситуация в Персидском заливе.
Уже к началу конференции будет готов доклад "Валдая" и Института Востоковедения РАН по ключевым проблемам Ближнего Востока и основным тенденциям в развитии региона. Эксперты представят как неблагоприятные сценарии с ростом насилия и использования военной силы, вмешательством внешних игроков и трудностями в важном для экономики региона нефтегазовом секторе, так и позитивный сценарий, при котором станет возможным восстановление стабильности в регионе и даже создание новой архитектуры безопасности.
К участию приглашены 30 иностранных и 20 российских экспертов. Причем состав зарубежных участников позволит встретиться за одним столом представителям стран, которые порой занимают противоположные позиции. Среди участников замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, генсек Палестинского фронта народной борьбы Ахмад Мадждалани, директор политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади, старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи, депутат парламента Ливана Амаль Абу Зейд, видные эксперты из России, США, Израиля, Турции, Великобритании, Франции, Германии, ОАЭ, Сирии.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Ближний ВостокРоссийская академия наукТурцияСирияРоссияИранЛиванВ мире
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