Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен

Уже к началу конференции будет готов доклад "Валдая" и Института Востоковедения РАН по ключевым проблемам Ближнего Востока и основным тенденциям в развитии региона. Эксперты представят как неблагоприятные сценарии с ростом насилия и использования военной силы, вмешательством внешних игроков и трудностями в важном для экономики региона нефтегазовом секторе, так и позитивный сценарий, при котором станет возможным восстановление стабильности в регионе и даже создание новой архитектуры безопасности.