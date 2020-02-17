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Кажется, Клинтон снова рвется к власти. К чему готовиться России
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РИА Новости

Кажется, Клинтон снова рвется к власти. К чему готовиться России

08:00 17.02.2020 (обновлено: 08:09 17.02.2020)
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
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Хиллари Клинтон. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Хиллари Клинтон триумфально возвращается в американскую политику или как минимум в вашингтонскую политическую и информационную повестку. Упустив шанс стать президентом США в 2016 году из-за сенсационного проигрыша Дональду Трампу, экс-первая леди и экс-госсекретарь может стать вице-президентом США в 2020 году: американские и британские медиа взахлеб обсуждают информацию о том, что Хиллари Клинтон станет кандидатом в вице-президенты в рамках избирательной кампании миллиардера-демократа Майкла Блумберга. Именно о такой схеме возвращения фактического лидера Демократической партии в Белый дом сообщили источники из избирательного штаба Блумберга, который якобы готов ради этого пойти на все сопутствующие риски.
Вместо того чтобы жестко и немедленно опровергнуть эту информацию, представитель избирательного штаба миллиардера туманно заявил, что сейчас штаб сконцентрирован на избирательной кампании и предстоящих дебатах, а не на "спекуляциях о вице-президенте".
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Если смотреть на ситуацию прагматично, то с большой долей вероятности такое заявление можно считать косвенным подтверждением того, что план о Хиллари Клинтон в качестве будущего вице-президента или активно обсуждается, или уже принят в качестве основного. Нежелание официально подтверждать, что Блумберг, на самом деле, работает в качестве "политического паровоза", чья задача заключается в том, чтобы привести во власть экс-первую леди США, понятно. Если признать эту ситуацию сейчас, то миллиардер может проиграть не то что выборы президента осенью 2020 года, но даже праймериз Демократической партии этой весной.
В изложении американского портала Politico ситуация выглядит следующим образом:
"Мэтт Драдж, известный новостной агрегатор и интернет-провокатор, разрушил затишье спокойного субботнего утра бомбическими новостями: "Эксклюзив: Блумберг рассматривает Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты".
"Источники, близкие к кампании Блумберга, сообщают Drudge Report, что кандидат рассматривает Хиллари в качестве напарника после того, как их опрос обнаружил, что комбинация Блумберг — Клинтон станет грозной силой <...>", — указанно в твите со ссылкой на сайт Drudge Report, на котором заголовок новости был вынесен прямо под "шапку" сайта и набран красными заглавными буквами."
Можно было бы списать эту ситуацию на обычный вброс, но есть нюанс: Мэтт Драдж — это не только влиятельный медийщик, но еще и своего рода эксклюзивный эксперт лично по Хиллари Клинтон с двадцатилетним стажем. Например, сообщение о внебрачной связи Билла Клинтона и Моники Левински появилось на его сайте задолго до того, как знаменитый инцидент в Овальном кабинете Белого дома стал предлогом для попытки импичмента президента Клинтона.
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Помимо этого следует учитывать, что Блумберг и Клинтон хорошо знакомы, у них близкие политические взгляды, они принадлежат к примерно одному сегменту Демократической партии, у них схожий электорат, а о планах Клинтон в той или иной форме вновь прийти во власть (желательно все-таки президентом, но мы к этому вернемся) не писал в заокеанских медиа только ленивый. Тем более что информация о сборе средств на избирательную кампанию Клинтон опять-таки периодически появлялась в СМИ.
Есть еще одно соображение, которое может способствовать желанию нью-йоркского миллиардера взять в качестве вице-президента именно бывшую первую леди США. Дело в том, что у Майкла Блумберга репутация в плане отношений с женщинами настолько плоха, насколько она вообще может быть плохой у американского бизнесмена. Более сорока исков о сексуальных домогательствах со стороны 64 сотрудниц и обслуживающего персонала — это своего рода рекорд, до которого далеко даже Дональду Трампу, известному своим специфическим стилем отношений с прекрасным полом.
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В качестве наглядного примера реального отношения миллиардера к женщинам можно рассматривать известный буклет "Остроумие и мудрость Майкла Блумберга", который недавно был опубликован газетой Washington Post. "Эта брошюра была вручена Майклу Блумбергу в день его 48-летия в 1990 году. Она была выпущена бывшим директором по маркетингу Bloomberg L.P. Элизабет де Марс. "Да, это все настоящие цитаты", — написала Элизабет де Марс во введении. "Нет, ничего не было приукрашено или преувеличено. И да, некоторые вещи были слишком скандальными, чтобы их включить", подчеркивает вашингтонская газета.
Самая безобидная цитата из этого сборника: "Если бы женщины хотели, чтобы их ценили за мозги, они бы ходили в библиотеку, а не в (люксовый универмаг. — Прим. ред.) Блумингдейлс".
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В этом контексте действительно нельзя исключать, что опросы, в которых потенциальным избирателям предлагали проголосовать за тандем Блумберг — Клинтон, показывали гораздо лучшие результаты, чем любая другая комбинация. Потому что у Клинтон (в целом — не очень заслуженная) репутация ярой феминистки, борца за права женщин, и вообще она могла бы стать первой женщиной — вице-президентом США, что могло бы убедить некоторых избирателей, которым очень несимпатичен сам кандидат-миллиардер, все-таки за него проголосовать. Более того: многим избирателям может показаться, что в случае попадания Хиллари Клинтон в Белый дом в любом качестве фактическим президентом США будет именно она, а формального держателя должности можно будет называть "президентом-подкаблучником".
Более того: если с президентом что-то случится — например, он умрет или вдруг заболеет настолько серьезно, что не сможет выполнять свои обязанности, — то именно вице-президент Клинтон будет абсолютно официально руководить страной на протяжении всего президентского срока Блумберга, которому уже 78 лет.
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В целом сценарий подключения Клинтон к кампании Блумберга можно считать логичным, хотя и неподтвержденным.
Наверное, даже не стоит объяснять, что в случае избрания Хиллари Клинтон в качестве фактического президента США (независимо от того, как будет называться ее формальная должность) отношения США с Россией достигнут точки, в которой просто отсутствие полномасштабного военного конфликта можно будет считать невероятно позитивным сценарием.
Впрочем, у совместного проекта Блумберг — Клинтон не очень высокие шансы на победу. Значительная часть электората Берни Сандерса, а также других крайне левых кандидатов просто не пойдет на выборы или проголосует за Трампа — лишь для того, чтобы отомстить за (в очередной раз) украденное право выбрать своего собственного кандидата в президенты от демократов. А во-вторых (и в-главных) — еще большая часть электората справедливо увидит в перспективе получить Клинтон в Белом доме плевок в себя и попытку отменить результаты выборов 2016 года. Соответственно, действующий президент получит дополнительную поддержку. Однако даже в этом случае определенные негативные последствия для России все-таки будут — не нужно быть пророком, чтобы угадать, кого обвинят и чье "вмешательство в выборы" будут расследовать, чтобы хоть как-то оправдать очередное электоральное поражение Хиллари Клинтон.
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Дональд ТрампХиллари КлинтонМайкл БлумбергСШААвторы
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