Кажется, Клинтон снова рвется к власти. К чему готовиться России

Хиллари Клинтон триумфально возвращается в американскую политику или как минимум в вашингтонскую политическую и информационную повестку. Упустив шанс стать президентом США в 2016 году из-за сенсационного проигрыша Дональду Трампу , экс-первая леди и экс-госсекретарь может стать вице-президентом США в 2020 году: американские и британские медиа взахлеб обсуждают информацию о том, что Хиллари Клинтон станет кандидатом в вице-президенты в рамках избирательной кампании миллиардера-демократа Майкла Блумберга . Именно о такой схеме возвращения фактического лидера Демократической партии в Белый дом сообщили источники из избирательного штаба Блумберга, который якобы готов ради этого пойти на все сопутствующие риски.

Вместо того чтобы жестко и немедленно опровергнуть эту информацию, представитель избирательного штаба миллиардера туманно заявил , что сейчас штаб сконцентрирован на избирательной кампании и предстоящих дебатах, а не на "спекуляциях о вице-президенте".

Если смотреть на ситуацию прагматично, то с большой долей вероятности такое заявление можно считать косвенным подтверждением того, что план о Хиллари Клинтон в качестве будущего вице-президента или активно обсуждается, или уже принят в качестве основного. Нежелание официально подтверждать, что Блумберг, на самом деле, работает в качестве "политического паровоза", чья задача заключается в том, чтобы привести во власть экс-первую леди США, понятно. Если признать эту ситуацию сейчас, то миллиардер может проиграть не то что выборы президента осенью 2020 года, но даже праймериз Демократической партии этой весной.

"Мэтт Драдж, известный новостной агрегатор и интернет-провокатор, разрушил затишье спокойного субботнего утра бомбическими новостями: "Эксклюзив: Блумберг рассматривает Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты".

"Источники, близкие к кампании Блумберга, сообщают Drudge Report, что кандидат рассматривает Хиллари в качестве напарника после того, как их опрос обнаружил, что комбинация Блумберг — Клинтон станет грозной силой <...>", — указанно в твите со ссылкой на сайт Drudge Report, на котором заголовок новости был вынесен прямо под "шапку" сайта и набран красными заглавными буквами."

Можно было бы списать эту ситуацию на обычный вброс, но есть нюанс: Мэтт Драдж — это не только влиятельный медийщик, но еще и своего рода эксклюзивный эксперт лично по Хиллари Клинтон с двадцатилетним стажем. Например, сообщение о внебрачной связи Билла Клинтона и Моники Левински появилось на его сайте задолго до того, как знаменитый инцидент в Овальном кабинете Белого дома стал предлогом для попытки импичмента президента Клинтона.

Помимо этого следует учитывать, что Блумберг и Клинтон хорошо знакомы, у них близкие политические взгляды, они принадлежат к примерно одному сегменту Демократической партии, у них схожий электорат, а о планах Клинтон в той или иной форме вновь прийти во власть (желательно все-таки президентом, но мы к этому вернемся) не писал в заокеанских медиа только ленивый. Тем более что информация о сборе средств на избирательную кампанию Клинтон опять-таки периодически появлялась в СМИ.

Есть еще одно соображение, которое может способствовать желанию нью-йоркского миллиардера взять в качестве вице-президента именно бывшую первую леди США. Дело в том, что у Майкла Блумберга репутация в плане отношений с женщинами настолько плоха, насколько она вообще может быть плохой у американского бизнесмена. Более сорока исков о сексуальных домогательствах со стороны 64 сотрудниц и обслуживающего персонала — это своего рода рекорд, до которого далеко даже Дональду Трампу, известному своим специфическим стилем отношений с прекрасным полом.

В качестве наглядного примера реального отношения миллиардера к женщинам можно рассматривать известный буклет "Остроумие и мудрость Майкла Блумберга", который недавно был опубликован газетой Washington Post . "Эта брошюра была вручена Майклу Блумбергу в день его 48-летия в 1990 году. Она была выпущена бывшим директором по маркетингу Bloomberg L.P. Элизабет де Марс. "Да, это все настоящие цитаты", — написала Элизабет де Марс во введении. "Нет, ничего не было приукрашено или преувеличено. И да, некоторые вещи были слишком скандальными, чтобы их включить", подчеркивает вашингтонская газета.

Самая безобидная цитата из этого сборника : "Если бы женщины хотели, чтобы их ценили за мозги, они бы ходили в библиотеку, а не в (люксовый универмаг. — Прим. ред.) Блумингдейлс".

В этом контексте действительно нельзя исключать, что опросы, в которых потенциальным избирателям предлагали проголосовать за тандем Блумберг — Клинтон, показывали гораздо лучшие результаты, чем любая другая комбинация. Потому что у Клинтон (в целом — не очень заслуженная) репутация ярой феминистки, борца за права женщин, и вообще она могла бы стать первой женщиной — вице-президентом США, что могло бы убедить некоторых избирателей, которым очень несимпатичен сам кандидат-миллиардер, все-таки за него проголосовать. Более того: многим избирателям может показаться, что в случае попадания Хиллари Клинтон в Белый дом в любом качестве фактическим президентом США будет именно она, а формального держателя должности можно будет называть "президентом-подкаблучником".

Более того: если с президентом что-то случится — например, он умрет или вдруг заболеет настолько серьезно, что не сможет выполнять свои обязанности, — то именно вице-президент Клинтон будет абсолютно официально руководить страной на протяжении всего президентского срока Блумберга, которому уже 78 лет.

В целом сценарий подключения Клинтон к кампании Блумберга можно считать логичным, хотя и неподтвержденным.

Наверное, даже не стоит объяснять, что в случае избрания Хиллари Клинтон в качестве фактического президента США (независимо от того, как будет называться ее формальная должность) отношения США с Россией достигнут точки, в которой просто отсутствие полномасштабного военного конфликта можно будет считать невероятно позитивным сценарием.