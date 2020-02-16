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Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
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РИА Новости

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

15:30 16.02.2020
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© Фото : ИА EADaily/Ирина ТеличанПольские реконструкторы у места гибели Ивана Черняховского
Польские реконструкторы у места гибели Ивана Черняховского
© Фото : ИА EADaily/Ирина Теличан
Польские реконструкторы у места гибели Ивана Черняховского
ПЕНЕНЖНО (Польша), 16 фев - РИА Новости. Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
На месте гибели генерала Черняховского в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии) до недавнего времени находился памятник военачальнику. Он был установлен в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст. Этот памятник стал одной из первых "жертв" польского "закона о декоммунизации".
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Теперь место, где стоял памятник, представляет собой пустырь со следами работы тяжелой строительной техники.
В церемонии возложения венков на месте, где генерал получил смертельное осколочное ранение, приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе посольства России Александр Ситников, делегация Калининградской области, генеральный консул России в Гданьске Виктор Колесников, военные, представители польских ветеранских и общественных организаций.
Недалеко от места гибели генерала Черняховского в населенном пункте Кезлины, вблизи Ольштына состоится возложение венков у памятного камня в честь Героя Советского Союза Петра Дернова. Памятный камень установлен на месте, где в 1945 году Дернов совершил подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеской огневой точки.
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Также собравшиеся возложат венки на участке захоронения советских воинов на коммунальном кладбище в Пененжно.
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти, в числе прочего, сносить советские памятники. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.
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По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Иван Данилович Черняховский - советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С 15 апреля 1944 года был командующим войсками Западного фронта, а с 24 апреля 1944 года - 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях по освобождению Белоруссии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Суворова I степени, четырьмя орденами Красного Знамени, а также орденами Кутузова и Хмельницкого I степени. Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии 18 февраля 1945 года и в тот же день скончался.
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Иван ЧерняховскийВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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