Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

ПЕНЕНЖНО (Польша), 16 фев - РИА Новости. Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского , погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.

На месте гибели генерала Черняховского в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии) до недавнего времени находился памятник военачальнику. Он был установлен в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст. Этот памятник стал одной из первых "жертв" польского "закона о декоммунизации".

Теперь место, где стоял памятник, представляет собой пустырь со следами работы тяжелой строительной техники.

В церемонии возложения венков на месте, где генерал получил смертельное осколочное ранение, приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе посольства России Александр Ситников, делегация Калининградской области, генеральный консул России в Гданьске Виктор Колесников, военные, представители польских ветеранских и общественных организаций.

Недалеко от места гибели генерала Черняховского в населенном пункте Кезлины, вблизи Ольштына состоится возложение венков у памятного камня в честь Героя Советского Союза Петра Дернова. Памятный камень установлен на месте, где в 1945 году Дернов совершил подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеской огневой точки.

Также собравшиеся возложат венки на участке захоронения советских воинов на коммунальном кладбище в Пененжно.

Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти, в числе прочего, сносить советские памятники. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.

За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.